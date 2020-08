Keine Pause für die Kinderkirche

„Wir machen durch!“, verkündete das Team der Kinderkirche in der evangelischen Kirchengemeinde in Winterlingen. Normalerweise würde es das Angebot der Kinderkirche für alle ab dem Kindergartenalter bis zum Konfirmandenalter in der Sommerferien- und Urlaubszeit nicht geben. Aufgrund der vielen Ausfälle in den vergangenen Monaten haben sich die drei Leiterinnen aber zur Kompensation dazu entschlossen, auch in den Sommerferien durchgehend Kindergottesdienste anzubieten: jeden Sonntag um 10 Uhr im evangelischen Gemeindehaus. Eltern können bei Interesse parallel den Gottesdienst besuchen oder auch in das Programm für die Kinder mitkommen, wenn sie möchten.

Momentan ist die Josefserzählung im ersten Buch der Bibel (1. Mose) das Thema, wie Leiterin Ursula Kissling berichtet. Ihr sei es wichtig, biblische Geschichten und Grundlagen des christlichen Glaubens zu vermitteln und dabei einen persönlichen Bezug herzustellen, „dass Kinder von Jesus und von seiner Liebe für sie erfahren“. „Bei schönem Wetter gehen wir gerne in den Garten, wo wir besonders viel Platz haben“, schildert die Ehrenamtliche.

Die teilnehmenden Kinder seien aktuell im Alter von drei bis neun Jahren. Kissling freut sich über die „gute Gemeinschaft“ und lädt Interessierte dazu ein, jederzeit vorbeizuschauen und das Angebot zu nutzen. Dies gelte auch für ältere Kinder.