Katja Reider gewinnt Literaturpreis

Der Kinder- und Jugendbuchautor Manfred Mai hat jetzt seinen ausgeschriebenen Preis für Kinderbuchliteratur vergeben. Im Lesezimmer der Winterlinger Grundschule konnten sich die Kinder selbst ein Bild von der Gewinnerin, Katja Reider aus Hamburg, machen. Sie hatte die fünfköpfige Jury mit ihrem Buch „Cool in 10 Tagen“ überzeugt und las den Kindern Auszüge aus ihrem Buch vor.

Die 1960 in Hamburg geborene Autorin hatte nach ihrem Germanistik-Studium und einer Zeit als Pressesprecherin von „Jugend forscht“ vor etwa 30 Jahren mit dem Schreiben begonnen und mittlerweile nahezu 200 Titel veröffentlicht. Beginnend mit ihren Pappbilderbüchern für Kleinkinder, Bilder- und Bild -Sachbüchern bis zu ihren Büchern für Leseanfänger und Fortgeschrittene in der Grundschule oder auch mit ihren Geschenkbüchern für Erwachsene ist sie in der Buchszene längst keine Unbekannte mehr und ihre Bücher erfreuten sich, wie Manfred Mai bei seiner Laudatio ausführte, im gesamten deutschsprachigen Raum und auch weit darüber hinaus großer Beliebtheit.

Der von Manfred Mai privat finanzierte Literaturpreis, der mit 2500 Euro dotiert ist, und der auch weiterhin alle zwei Jahre zur Vergabe kommen soll, sei Ausdruck seiner tief empfundenen Dankbarkeit für sein über vier Jahrzehnte und bis in die Gegenwart anhaltendes erfolgreiches Schaffen als Autor. „Ich möchte mit dem Preis etwas zurückgeben und meine Wertschätzung gegenüber anderen Autoren zum Ausdruck bringen“,sagte Mai.

Katja Reider war aus Hamburg schon am Vortag mit Mann und Hund angereist und zeigte sich begeistert von der Alblandschaft. Sie wollte daher über ein verlängertes Wochenende auf der Zollernalb bleiben und die Winterlinger Umgebung erkunden.