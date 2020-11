Kathrin Kipfmüller wird neue Schulleiterin der Realschule Winterlingen

Kathrin Kipfmüller ist kürzlich als neue Schulleiterin der Realschule Winterlingen begrüßt worden. Sie tritt damit die Nachfolge von Brigitte Schmid-Glowiak an, die Ende letzten Schuljahres in den Ruhestand verabschiedet wurde.

Die offizielle Amtseinsetzung erfolgte durch Schulamtsdirektorin Eleonore Wiehl, die zunächst ihre Freude darüber ausdrückte, dass der Stabwechsel der Schulleitung in der Realschule Winterlingen nahtlos erfolgen konnte. Sie betonte, dass die Position der Schulleiterin mehr denn je eine herausragende Schlüsselfunktion in Bezug auf die Wirksamkeit von Schule habe. Bereits in ihrer Zeit als stellvertretende Schulleiterin der Theodor-Heuss-Realschule in Sigmaringen habe Kathrin Kipfmüller ihre Führungsqualitäten und Teamfähigkeit unter Beweis gestellt und dabei unter achtsamer Vorgehensweise das Team immer mitgenommen.

Auch Bürgermeister Michael Maier überbrachte herzliche Glückwünsche an die neue Führungsspitze der Realschule. Er würdigte den nicht ganz einfachen Einstand, der aufgrund der Corona-Pandemie für alle am Schulleben Beteiligten von nun an zur täglichen Herausforderung gehöre. Er hoffe, dass sich alle gesetzten Erwartungen erfüllen werden und dass die Zusammenarbeit weiterhin so gut verlaufen werde wie bisher.

Grundschulrektor Matthias Gayer in der Funktion des geschäftsführenden Schulleiters freue sich auf die konstruktive, ortsinterne Zusammenarbeit. Die Herausforderungen seien größer geworden, gerade deswegen sei die kollegiale und wertschätzende Zusammenarbeit auf Schulleiterebene wichtiger denn je. Glückwünsche von Seiten der Eltern überbrachten die Elternbeiratsvorsitzenden Michael Reiß und Petra Haas.

In ihren einführenden Worten bedankte sich Schulleiterin Kathrin Kipfmüller für die herzliche Begrüßung ihrer Vorredner und betonte ihre große Freude an der Realschule Winterlingen angekommen zu sein. Sie habe ein starkes Team mit großem Zusammenhalt vorgefunden, das ihr den Anfang sehr leicht gemacht habe. Es sei heutzutage, gemessen an den unterschiedlichen Bedürfnissen der jungen Heranwachsenden, eine große Herausforderung die Erziehung von Kindern und Jugendlichen zu begleiten und diese täglich zu fördern und zu fordern. Dies gelinge nur in konstruktiver und vertrauensvoller Zusammenarbeit von allen pädagogischen Fachkräften, indem jeder seine unterschiedlichen Stärken innerhalb der Gemeinschaft einbringe. Sie freue sich auf die nun anstehende spannende Zeit mit auch sonst immer größer werdenden Herausforderungen, die mit einem engagierten Team wie in Winterlingen gut zu meistern seien.

Kathrin Kipfmüller wurde 1983 in Weißenburg-Gunzenhausen geboren und legte auch dort ihr Abitur ab. Anschließend studierte sie 2004 die Fächer Englisch, Mathematik und evangelische Religion an der pädagogischen Hochschule Weingarten. Ihr Referendariat absolvierte sie an der Bühl-Realschule in Dornstadt und trat im September 2010 ihre Stelle als Realschullehrerin an der Theodor-Heuss-Realschule in Sigmaringen an. Im Jahr 2018 wurde sie dort zur stellvertretenden Schulleiterin ernannt.