Karibik trifft auf Zollernalb

Auf dem Messegelände Balingen findet vom 11. bis 13. August das Reggaefestival „Keep it real Jam“ statt. Es wird ein vielfältiges Programm mit Musik, Kultur und Essensständen und Bazar angeboten. Eines der Highlights ist der deutsche Reggae Star Gentleman, der zusammen mit dem Soundsystem Jugglerz schon am Donnerstag auftritt.

Die „Keep it real Jam“ ist eines der bekanntesten Reggae und Dancehallfestivals in Deutschland und findet 2022 zum ersten Mal auf dem Messegelände Balingen statt. Von Donnerstag bis Samstagnacht wird 3 Tage lang die karibische Musik und Kultur im Mittelpunkt stehen. Zwei Open Air Bühnen, eine Indoor-Bühne, Campingplatz, Essensstände, ein Bazar und vieles mehr sorgen für ein unvergessliches und musikalisches Wochenende in Balingen. Während von mittags bis zum späten Abend eher entspanntere Klänge von den Bühnen schallen, wird die Messehalle nachts in eine große Partylocation verwandelt.

Die Musikerinnen und Musiker kommen aus ganz Deutschland, der Schweiz, Polen, Großbritannien, Trinidad & Tobago, Bermuda, Uganda und natürlich aus dem Mutterland des Reggae: Jamaika. Für alle, die das ganze Wochenende bleiben, gibt es einen Campingplatz, der nur 3 Minuten Fußweg vom Gelände entfernt. Das Wochenendticket kostet 85 Euro und ist erhältlich auf www.keepitrealjam.de.