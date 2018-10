Kabarettist Steffen Möller tritt in Winterlingen auf

Kabarettist Steffen Möller präsentiert sein Programm „Viva Polonia“ am Samstag, 20. Oktober, um 20 Uhr in der Turn- und Sporthalle an der Friedrichstraße in Winterlingen. Anlass ist das zehnjährige Bestehen der Städtepartnerschaft zwischen Winterlingen und der südostpolnischen Gemeinde Izbica.

Steffen Möller kommt ursprünglich aus Wuppertal und hat in Berlin studiert, ehe er 1994 nach Polen auswanderte. Dort ist er der zweitbekannteste Deutsche – nach Ex-Papst Benedikt. Den preisgekrönten Kabarettisten kennt nahezu jeder Pole: entweder als unglücklich verliebten Kartoffelbauern Steffan Müller aus der Fernsehsendung „M jak Milosc“ („L wie Liebe“) oder aus der Comedyserie „Europa da sie lubic“ („Europa lässt sich mögen“). 2005 moderierte Möller im Fernsehen die polnische Version von „Wetten dass“.

Bislang hat Steffen Möller drei Bücher über Polen geschrieben, die alle auf die Spiegel-Bestseller-Liste gelangten. 2012 wurde er von Oliver Bierhoff dafür engagiert, die deutsche Fußballnationalmannschaft auf ihre Reise nach Polen vorzubereiten. 2016 erschien „Viva Warszawa“, Möllers subjektiver Stadtführer durch seine Wahlheimat Warschau.

Angst vor der fremden Sprache

„Nicht nur die Deutschen, sondern alle Europäer haben Angst vor dem Osten“, sagt er heute. „Ein durchschnittlicher Schwabe fühlt sich doch schon in Leipzig nicht mehr ganz wohl. Und ein Leipziger überlegt sich dreimal, ob er in den Ferien nach Polen oder Russland fährt.“ 70 Prozent aller Deutschen seien noch nie in Polen gewesen – und die anderen 30 Prozent dürften zum Großteil nur zum Zigarettenkaufen und/oder Volltanken hinter die Grenze gefahren sein. „Man hat Angst vor Diebstahl, vor der fremden Sprache“, sagt der Kabarettist.

Gegenseitiges Verständnis fördern

Aber auch die Polen haben laut Steffen Möller Angst vor dem Osten. „Fragen Sie mal einen Polen, ob er schon in der Ukraine oder gar in Kasachstan war“, sagt er. Häufig bekomme man dann folgende Antwort zu hören: „Hallo, da wird mir doch sofort mein Auto geklaut!“ Städtepartnerschaften könnten dazu beitragen, Menschen auf lokaler Ebene miteinander in Kontakt zu bringen und damit zum gegenseitigen Verständnis beizutragen.

„Drei Tage fühle ich mich in Deutschland wohl, vier Tage in Polen – und wieder zurück“, sagt Steffen Möller. In Polen mache er den Frauen Komplimente, halte ihnen die Tür auf, helfe ihnen in den Mantel und bezahle ihnen die Rechnung im Restaurant. Sobald er nach Deutschland komme, teile er im Restaurant streng die Rechnung, gehe als erster durch die Tür und stellt die Komplimente ein – vor Angst, als Stalker angezeigt zu werden. „Am wohlsten fühle ich mich im Eurocity-Zug von Berlin nach Warschau“, sagt Möller. „Sie können mich meist im Speisewagen antreffen.“