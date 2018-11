Kabarettist regt ein großes Fest bei Scheidungen an

Der Stuttgarter Texter, Kabarettist und Komponist Olaf Bossi ist am Freitag mit seinem Programm „Harmoniesüchtig“ bei der Winterlinger Kleinkunstbühne K3 aufgetreten. Dabei zeigte sich, dass fast überall dort, wo Harmonie draufsteht, im echten Leben oftmals Stress und Missverständnisse lauern.

Das Programm war voller offener und versteckter Anspielungen auf das Harmoniebedürnis der Menschen, das in der Realität nur selten erfüllt wird – weder in der Erziehung, Bossi ist selbst Vater zweier Kinder, noch in der Partnerbeziehung, er ist seit 20 Jahren verheiratet. In seinem nachdenklich stimmenden Lied „Die schlechtesten Eltern der Welt“ hinterfragte Olaf Bossi das elterliche Gewissen. In „1000 Schuhe“ stellte er beruhigt fest, das man sich auf dieses alte Klischee zum Glück noch verlassen kann, wohingegen die Männer nur drei Paar Schuhe besitzen – und zwei davon im Schrank bleiben.

Bossis Themen reichten von Familie, Beruf und Alltagserfahrungen auf den Autobahnen um Stuttgart („Leben im Stau“) bis hin zur Technik, mit der er – oder besser gesagt: sein geliebter Alfa Romeo – sowohl in Deutschland als auch in Italien immer Probleme gehabt hätten. Dass sich heute viele Paare „glücklich scheiden“ ließen, führte ihn zu einem Gedankenspiel: Wie es wohl wäre, wenn es auch, wie bei der Hochzeit, ein großes Scheidungsfest gäbe, bei dem sich die Paare gegenseitig die Ringe wieder abzögen?

Einsam trotz virtueller Freunde

Ganz aktuell, obwohl bereits in den 1990er-Jahren entstanden, war der Hit „Kleine Maus, klick mich an durch die Datenautobahn“. Darin besang der Künstler das Problem, dass man trotz vieler Freunde bei Facebook sehr, sehr einsam sein kann.

Olaf Bossi nahm das Publikum mit in eine Achterbahn der Gefühle und auf die Suche nach „Wahrheit und Harmonie“. Dabei waren seine Texte fast immer ironisch, manchmal auch bitterernst und vor allem ehrlich. So wundere er sich bis heute, dass er, der von italienischen Eltern abstammt, ausgerechnet Olaf getauft wurde. Seine Mutter, so Bossis Erklärung, sei ein Fan alles Nordischen. Und so sei er gefühlt wohl der einzige Italiener, der Olaf heißt.

Mit dem Sehnsuchtsland der Deutschen und dem Land seiner Vorfahren Italien befasste er sich im Verlauf des Programms mehrfach. Man spürte, dass auch er zwischen beiden Kulturen steht. Als Kind, so Bossi, habe er sich immer darüber gewundert, dass sein Vater in Deutschland allen von der Schönheit Italiens erzählte – und in Italien bei der Verwandtschaft jedes Mal vom wunderbaren Deutschland schwärmte. So erklang dann auch ein einfühlsames Lied von ihm in italienischer Sprache, das so gut ankam, dass Bossi es noch einmal als Zugabe spielte.

Immer wieder band der Künstler das Publikum in sein Programm mit ein. Die Besucher sangen und klatschten bei eingängigen Songs begeistert mit und spendeten immer wieder anhaltenden Beifall. Bei der Zugabe stellte er spontan sein Programm um und erfüllte sogar noch persönliche Liedwünsche.