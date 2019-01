Junge Gründerin setzt auf Proteinpasta aus Grillen-Mehl

Die Gründerin Lara Schuhwerk möchte den Lebensmittelmarkt mit hochwertiger Proteinpasta aus Kurzflügelgrillen-Mehl revolutionieren. Vor Kurzem war die 26-Jährige an der Hochschule Albstadt-Sigmaringen zu Gast und lieferte BWL-Studenten des sechsten Semesters Gründererfahrungen aus erster Hand.

In der Vorlesung Unternehmensführung und Internationales Management bei Professor Maximilian Wolf stellte sie ihre Idee vor. Die Proteinpasta soll in Zukunft unter dem Namen „Beneto Foods“ verkauft werden und Fitnessbegeisterte ebenso ansprechen wie Menschen, die etwas für eine positive Ökobilanz unserer immer stärker strapazierten Erde tun wollen.

In rund 30 Jahren werde die Weltbevölkerung voraussichtlich die Zehn-Milliarden-Menschen-Marke erreichen, sagte Lara Schuhwerk. „Wenn wir weiter an unseren Essgewohnheiten mit dem enormen Fleischkonsum festhalten, wird das die Umwelt immens belasten. Wir wollen der Welt helfen, unabhängiger von herkömmlichen tierischen Produkten zu werden.“

Die Vorteile der Insektenpasta liegen für sie klar auf der Hand: „Sie enthält dreimal mehr Protein als eine herkömmliche Weizennudel und kommt dafür ganz ohne Weizen und Ei aus“, sagt Lara Schuhwerk. „Neben besseren Nährwerten liegt der Vorteil auch ganz klar in der verbesserten Ökobilanz. Insekten verbrauchen 2000-Mal weniger Wasser, weniger Futtermittel, weniger Fläche und stoßen 100-Mal weniger Kohlendioxid aus.“ Die Gründerin plant zur Deckung des Bedarfs eine eigene Speiseinsektenfarm. „Damit kann ich die beste Qualität sicherstellen und den Konsumenten Transparenz vermitteln“, sagt sie. Diese müssten sich auch in puncto Geschmack der etwas anderen Nudeln keine Sorgen machen: „Die High Protein Pasta schmeckt wie Vollkornpasta in den Geschmacksrichtungen Tomate, Steinpilz, Curry oder Schoko-Zimt.“

Ziel der Vorlesung war es, dass die Studenten Mission, Vision und Leitbild für „Beneto Foods“ entwickeln und ihre Ideen anschließend vorstellen. Drei Teams präsentierten kreative Lösungen, die in Teilen auch in die Praxis umgesetzt werden sollen.