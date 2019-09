Jubilarin genießt die geselligen Stunden mit ihrer Familie

Eine waschechte Straßbergerin wird am Donnerstag, 5. September, 90 Jahre alt: Helene Göttling, geboren 1929, zählt zu den wenigen noch lebenden Einwohnern der Gemeinde, die ihre Kindheit teilweise noch im Zeitalter der Weimarer Republik verbracht haben. Und sie hielt ihrer Heimat immer die Treue.

Helene Göttling wuchs in einer kinderreichen Familie mit sieben Geschwistern auf. Ihre Kindheit war von einer Armut geprägt, die in unserer Region heute kaum noch vorstellbar ist. Es gab von allem zu wenig: nicht nur zu wenig zu essen, sondern auch viel zu selten neue Schuhe und Kleidung. An Winterstiefel war nicht zu denken, und das zu einer Zeit, in der es ganz andere Schneeberge gab als in heutigen Wintern. Stattdessen wurden Nägel in die Schuhe gehämmert, um nicht auszurutschen.

Die Eltern erzogen die kleine Helene wie alle anderen Geschwister äußerst streng. Daran erinnert sie sich noch. Vereinzelt fallen ihr auch heute noch Geschichten aus der Vergangenheit ein. So wie die von einer Betriebsfeier, bei der sie einem penetrant nervenden Mann, der sie zum Weinkonsum verführen wollte, kurzerhand ein Weinglas ins Gesicht schüttete. Oder wie sie als Kind trotz Angst vor Hunden in den Gärten früh morgens im ganzen Dorf Zeitungen austragen musste und dabei auch zur Burg hoch marschierte.

So sah das tägliche Fitnessprogramm vor rund 80 Jahren aus. Zur Belohnung für die Anstrengungen, zumal in den Wintermonaten mit meterhohem Schnee, bekam Helene Göttling vom damaligen Burgherr gelegentlich ein Marmeladenbrot spendiert. Damals war das noch etwas Besonderes. Das Angebot jedenfalls nahm Helene Göttling immer gerne dankend an.

Nach der Schule musste Göttling ihr im Nationalsozialismus verpflichtendes „Landjahr“ absolvieren. Sie hatte das Glück, auf dem Bauernhof von einem Verwandten arbeiten zu dürfen. „Ich musste nicht ganz so hart schaffen, da dieser mein Gette (Taufpate) war“, erzählt die heute 90-Jährige.

Bezüglich ihres Vaters erinnert sich Helene Göttling, wie die Leute „immer geguckt haben, als er in die evangelische Kirche lief“. Diese wurde Anfang des 20. Jahrhunderts in Straßberg erbaut. Dennoch war man damals noch ein krasser Außenseiter, wenn man als Protestant in ein katholisches Dorf kam und dort auch noch blieb beziehungsweise sich einheiratete. Während heute wohl jeder Kirchenchor über Neuzuwächse froh wäre, war es damals alles andere als eine Selbstverständlichkeit, dass der protestantische Vater aufgrund seiner Begabungen und einer besonders dunklen Stimme im katholischen Kirchenchor als Sänger geduldet wurde.

1945 besetzten französische Truppen die Region und auch Straßberg. Sie unterstellten das Gebiet der Militärregierung in Tübingen. Die Straßberger haben sich mit den Franzosen soweit ordentlich arrangiert, wie Helene Göttling meint: „S’isch ganga.“ Sogar ein bisschen Französisch habe sie gelernt: „Un peu, ne pas beaucoup“, zu Deutsch: „ein bisschen aber nicht viel“.

Bis zu ihrer Rente arbeitete Helene Göttling als Näherin in verschiedenen Fabriken, zunächst in Straßberg und später in Albstadt-Ebingen. Ihre Urlaubszeit verbrachte die Frau, deren Ehemann 1993 bereits im Alter von 60 Jahren verstarb, gerne in Rüdesheim am Rhein. Nudeln und Kekse stellte sie früher selbst her. Die frische und meist gesunde Ernährung, inklusive Verzicht auf zu viele Süßigkeiten und fettes Essen, könnte ein Geheimrezept für das Altern ohne große Schmerzen sein. Zudem standen, als es gesundheitlich noch ging, regelmäßige Spaziergänge an der frischen Luft an. Sehr froh ist die Mutter eines Sohnes darüber, heute zur Pflege bei ihren Angehörigen wohnen zu können, sogar mit Burgblick.

Ob sie wohl 100 Jahre alt wird? Das Geburtstagskind glaubt nicht daran. Aber Helene Göttling hätte auch nie gedacht oder erahnt, einmal ihren 90. Geburtstag feiern zu können. Als Geburtstagsgeschenk wünscht sich die Straßbergerin in ganz bescheidener Manier „nichts“. Sie ist wunschlos glücklich und genießt die geselligen Stunden mit ihrer Familie und ihre Fernsehsendungen. „Des Menschen schönste Freud ist doch die Zufriedenheit“, sagt sie.