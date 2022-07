Jonas Rossmanith in Vorstand der Steuerberaterkammer gewählt

Prof. Dr. Jonas Rossmanith ist in den Vorstand der Steuerberaterkammer Stuttgart und zusätzlich in deren Ausschuss für berufliche Fortbildung gewählt worden. Das teilt die Hochschule Albstadt-Sigmaringen in einem Bericht mit. Rossmanith ist Professor an der Fakultät Business Science and Management an der Hochschule Albstadt-Sigmaringen und kann auf eine langjährige Tätigkeit als Steuerberater in eigener Kanzlei zurückblicken. Jonas Rossmanith ist seit mehr als vier Jahren als Bezirksbeauftragter der Steuerberaterkammer Stuttgart für den Amtsbezirk Sigmaringen zuständig und fungiert in dieser Position als Bindeglied zwischen Steuerberaterkammer und Finanzverwaltung.