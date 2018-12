Jesuskind aus Wachs ist rund 150 Jahre alt

In der Pfarrkirche im Winterlinger Ortsteil Harthausen ist am Sonntag eine alte Krippe aufgestellt worden. Eine Besonderheit dabei ist eine etwa 150 Jahre alte Wachsfigur, die das Jesuskind darstellt.

Unweigerlich wird man bei der Betrachtung des Kindes an eine Liedzeile aus „Stille Nacht, heilige Nacht“ erinnert: „Holder Knabe im lockigen Haar.“ Vom Mittelalter bis ins 19. Jahrhundert hinein wurden solche Andachtsfiguren zur frommen Betrachtung oder zum Gebet geschaffen. Die aufwändigen Arbeiten waren meist das Werk von Nonnen, die die Wachskinder auf einem gleichsam himmlischen Lager in ihren Klöstern schufen.

Die Herkunft der Harthauser Figur ist zwar nicht belegt, doch ist davon auszugehen, dass auch sie in einem regionalen Frauenkloster entstanden ist. Recherchen des Hausmeisters der Pfarrei, Bernhard Weßner, lassen die Vermutung zu, dass das Jesuskind über eine Schenkung der Familie des Johann Oswald, die direkt neben der Kirche wohnte, um zirka 1870 in die Kirche gelangte. In der Weihnachtszeit wurde sie immer wieder aufgestellt.

Das Harthauser Jesuskind liegt in einer mit Blumenmotiven bestickten Windel auf einer mit Rüschen und Goldplättchen verzierten Seidendecke. Am Fuße des Lagers befinden sich kunstvoll gestaltete kleine Schwäne und Schäfchen, ebenfalls aus Wachs. Darüber spannen zwei Engel ein Band mit der Aufschrift „Gloria in excelsis Deo“ (Ehre sei Gott in der Höhe). Den Hintergrund bildet eine exakt gemalte orientalische Stadt, die wohl Bethlehem darstellen soll, in der aber auch – und das ist außergewöhnlich – eine christliche Kirche mit Kirchturm steht.

Das Ganze befindet sich gut geschützt in einem in Hausform geschaffenen Holzschrein mit Glaswänden.