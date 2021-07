Jahrelang dem Gesang verschrieben

Der Vorstand des Männergesangvereins Harthausen auf der Scher hat im Rahmen der ersten Chorprobe nach der coronabedingten Pause Ehrungen vorgenommen.

Für 50 Jahre aktives Singen im MGV wurde Alfons Pfaff mit der Ehrennadel in Gold und Urkunde des Deutschen Chorverbandes ausgezeichnet. Alfons Pfaff singt seit 1970 im zweiten Bass des Chores und ist seit seinem 60. Geburtstag 2014 auch Ehrenmitglied beim MGV.

Mit seinen 86 Jahren gehört auch Helmut Kromer nach wie vor zum gesanglichen Stammpersonal des Männergesangsvereins. Schon zwei Jahre nach der Wiedergründung des Chores 1954 ist er mit 18 Jahren dem noch jungen Chor beigetreten und ist bis heute, wie es in der Laudatio des Chorverbandes Zollernalb heißt, ein „fleißiger Probenbesucher und ein Vorbild für die anderen Sänger“. Für 65 Jahre aktives Singen wurde er mit der Urkunde des Deutschen Chorverbandes geehrt, die wie auch die anderen Ehrungen eigentlich schon im vergangenen Jahr bei der Chorverbandsversammlung in Albstadt -Onstmettingen fällig gewesen wäre.

Im Anschluss erfolgte die Ehrung des langjährigen Chorleiters beim MGV Sigmund Traub für seine 40-jährige Chorleitertätigkeit. Traub begann seine gesangliche Laufbahn, wie Rudi Pagel vom Vorstandsteam in seiner Laudatio ausführte, bereiste 1954 im Männerchor seiner Heimatgemeinde Altheim bei Riedlingen. Danach war er als Junglehrer in Bärenthal, von 1960 bis 1962 Chorleiter und Organist im Kirchenchor und von 1962 bis 1965 Dirigent beim Männergesangverein Oberschmeien.Nach seiner beruflichen Versetzung an die damalige Volksschule Harthausen leitete Sigmund Traub als Dirigent von 1965 bis 1990 den MGV Harthausen auf der Scher. Nach 21-jähriger Pause übernahm Traub 2011 erneut das Chorleiteramt beim Männergesangverein Harthausen und übte dieses Amt bis zum letzten Jahr aus. Für den Vorstand überreichte Rudi Pagel für 40 Jahre Dirigententätigkeit die Urkunde des Deutschen Chorverbandes mit der Ehrennadel.

In einer kurzen Replik ließ der Geehrte dabei noch einmal einige Höhepunkte seiner langen Chorleiterzeit Revue passieren und erinnerte dabei unter anderem an das große Bundeschorfest in Ulm in den 80er Jahren, bei dem er gleich vier Chöre gemeinsam dirigieren durfte und unter dem welthöchsten Kirchturm des Ulmer Münsters 6000 Zuhörer begeistert gewesen seien.