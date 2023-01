Inhaftierter Verdächtiger gesteht zwei Tötungen

Nach dem zweifachen Tötungsdelikt in Albstadt im Dezember 2022 hat sich der bereits seit dem 22. Dezember inhaftierte 52-jährige Tatverdächtige zwischenzeitlich zu den Vorwürfen geäußert. Wie die Polizei meldet, decken sich seine Angaben zu den Tatabläufen weitgehend mit den bisherigen Ergebnissen der kriminalpolizeilichen Ermittlungen und den objektiven Befunden.

Demnach ist davon auszugehen, dass er bereits am Sonntag, 18. Dezember, seine im selben Haus wie er in einer separaten Wohnung lebende, 20-jährige Nichte erdrosselte, ihren Leichnam in der Folge zerteilte und auf dem Grundstück seines Hauses vergrub.

Am Mittag des 21. Dezember gab er auf einen 23-jährigen Freund der jungen Frau im Bereich des Ziegelplatzes mehrere Schüsse ab, an denen das Opfer kurze Zeit nach der Einlieferung in eine Klinik starb. Wie bereits berichtet, wurde der Tatverdächtige kurz nach der Schussabgabe von der Polizei festgenommen. Den Leichnam der Nichte fand die Polizei nach einem Hinweis des 52-Jährigen am selben Abend nach entsprechenden Grabungen auf.

Auch nach dem Geständnis des Beschuldigten dauern die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen weiter an. Inwieweit die Angaben des Beschuldigten zutreffend sind, wonach das Motiv für die Taten weitestgehend finanzieller Art gewesen sein soll, bedarf noch der eingehenden Prüfung. Weiterhin arbeitet die beim Kriminalkommissariat Balingen eingerichtete Ermittlungsgruppe mit rund 20 Beamtinnen und Beamten an der vollständigen Aufklärung der Taten.