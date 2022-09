Informatik-Studierende können ihr Studium individuell gestalten

Ab diesem Wintersemester haben Studierende an der Fakultät Informatik der Hochschule Albstadt-Sigmaringen neue Wahlmöglichkeiten. Anstatt im fünften Semester einen von vier Schwerpunkten wählen zu müssen, können sie ihr Studium nun noch individueller und nach ihren Bedürfnissen mitgestalten: Alle angebotenen Wahlmodule sind jetzt Vertiefungsrichtungen zugeordnet. Erreichen Studierende am Ende des Studiums eine bestimmte Anzahl an ECTS-Punkten in einer oder zwei Vertiefungen, können sie sich diese im Abschlusszeugnis eintragen lassen und haben dann beispielsweise einen Abschluss in „IT-Security mit der Vertiefung Cyberpsychologie“ oder „Wirtschaftsinformatik mit der Vertiefung IT-Management“. Weitere Informationen gibt es online: www.hs-albsig.de/inf