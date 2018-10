In Killer läuft Heizöl in die Kanalisation.

In der Burladinger Teilgemeinde Killer ist am Dienstag Heizöl in der Kanalisation und in der Kläranlage festgestellt worden. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.

Ein Passant teilte am Dienstag mit, dass es aus der Kanalisation nach Heizöl riecht. Der Leiter der örtlichen Kläranlage stellte nach dem Hinweis eine etwa 200 Liter umfassende Heizölmenge im Sandfang fest, teilt die Polizei am Feiertag mit. Daraufhin wurden notwendige Sofortmaßnahmen zur Schadensbegrenzung eingeleitet, Feuerwehr und eine Kanalreinigungsfirma verständigt. Die Überprüfung einzelner Kanalstränge innerhalb der Ortschaft führte bisher nicht zur Identifizierung der Einleitungsstelle, obwohl der Heizölgeruch sehr intensiv war, schreibt die Polizei. Somit ist bisher auch noch kein Verursacher ermittelt worden. Die Fachleute der Polizei für den Bereich Umwelt haben den Fall übernommen und ermitteln wegen der Gewässerverunreinigung. Es werden Zeugen gesucht.