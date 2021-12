In Harthausen gibt es das Friedenslicht to go

Einen weiten Weg über viele Länder hat das Friedenslicht hinter sich gebracht. Inzwischen ist es aus der Geburtsgrotte Jesu in Betlehem bis auf die Alb gekommen.

Harald Fischer, Pfarrgemeinderat der Seelsorgeeinheit Straßberg-Veringen, nahm das Licht in Sigmaringen in Empfang und brachte es in die katholische Pfarrei St. Gertrud nach Winterlingen. Von dort kam das symbolträchtige Licht auch in die Pfarreien der Teilorte St. Peter und Paul in Benzingen sowie St. Mauritius in Harthausen.

In Harthausen platzierte Mesmerin Sabrina Otto das Licht aus Bethlehem vor dem Hochaltar. Jeden Tag schaut sie mehrmals nach der ununterbrochen brennenden Kerze. Aus der Kirche kann das Licht, das weltweit als Friedenslicht für eine bessere Welt leuchtet, in die Wohnungen und Häuser geholt werden. Dazu stehen geeignete Kerzen bereit. Auch mit eigenen mitgebrachten Kerzen in einem Windlicht oder einer Laterne kann das Licht aus der Kirche nach Hause transportiert werden.

In einer beigelegten Information wird an ein altes chinesisches Sprichwort erinnert, das gerade dieser Tage eine besondere Bedeutung hat: „Es ist allemal besser, ein kleines Licht anzuzünden, als über die Dunkelheit zu jammern.“ Dass es dabei nicht nur um den Frieden zwischen den Staaten geht, wird in einem weiteren Gedanken des Beiblattes deutlich, in dem es heißt: „Das Friedenslicht aus Betlehem möchte dabei Mauern – besonders die in unseren Köpfen – überspringen und verbindet mit seinem Wunsch Frieden zu verschenken alle Menschen guten Willens, egal welcher Nationalität oder Religion.“

Die Pfarrkirche in Harthausen ist täglich geöffnet und lädt dazu ein, dem Kerzenlicht aus Betlehem in der eigenen Wohnstube gerade auch in der schweren Corona-Zeit eine Chance zu geben, die Dunkelheit mit diesem Zeichen für Frieden und Hoffnung zu erhellen.