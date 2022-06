In Benzingen erblüht der Irisgarten

Nachdem zwei Jahre lang wegen der Corona-Pandemie so gut wie keine Besucher den Irisgarten in Benzingen aufsuchen konnten, sind in diesem Jahr die Irisfreunde teilweise wieder von weit angereist, um im Garten des Fridolin Hagg die bunte Blütenpracht unzähliger Irisblüten zu bestaunen.

Der allergrößte Teil seines parkähnlich angelegten etwa 2000 Quadratmeter großen Gartens ist mit Iris bepflanzt und so gut wie alle Stauden stehen derzeit in schönster Blüte. Schon seit einem halben Jahrhundert befasst sich der passionierte Gartenfreund mit diesen Gewächsen und er ist mit den Jahren zu einem gefragten Fachmann für die Iris geworden. „Normalerweise liegt ihr Blühzeitpunkt etwas später, doch auch die Iris spürt den Klimawandel“, berichtet Fridolin. Und so setze die Blüte seit etlichen Jahren etwa eine Woche früher ein.

Für den 81-jährigen Rentner, der zudem noch rund um die Uhr seine Frau pflegt, ist der Garten direkt neben dem Wohnhaus seine große Leidenschaft und so ist im Laufe der Jahrzehnte ein einmaliges Gartenidyll entstanden. „Das entsteht nicht von alleine“, sagt der Gartenfreund – und fügt hinzu, dass er auch keinen Fitness-Trainer benötige, zumal so ein Garten, zu dem neben den Irisbeeten auch ein Teichbiotop, viele Koniferen und ein Nutzgarten gehören, den täglichen Einsatz des Gärtners erfordere.

Auf die Frage, wie er auf die Iris gekommen sei, sagt er, dass ihn die pastellfarbenen Töne ihrer Blüten schon immer begeistert hätten und die Iris in diesem Farbspektrum eigentlich alles biete. Als „Töchter des Regenbogens“, wie diese Stauden aus der Familie der Schwertliliengewächse poetisch genannt werden, blühen die winterharten Gewächse nicht nur in allen erdenklichen Farben, sondern begeistern die Kenner vor allem auch mit immer neuen Farbkombinationen.

Wenn Fridolin Hagg durch seinen Garten führt, kann er zu fast jeder Varietät der Iris eine interessante Geschichte erzählen und auch seine anderen botansichen Raritäten, wie ein in Baumform geschnittener großer Blauregen oder ein aus Ostasien stammender Gelber Pfingstrosenstrauch sowie die dottergelben Blütenköpfe der Trollblumen am Teich sind echte Hingucker für jeden Gartenfreund.

Nebenher gibt es beim Rundgang durch das idyllische Gartenparadies des Fridolin Hagg zusätzlich viele nützliche Tipps zu den Ansprüchen und der Pflege der Lieblinge im heimischen Garten und auch so mancher Ableger oder Setzling kam danach von Benzingen hinaus in andere Gärten des Landes.