In Balingen sind die besten Pressefotos der Welt zu sehen

Die besten Pressefotos der Welt sind von Samstag, 7., bis Sonntag, 29. August, bei der World-Press-Photo-Ausstellung in Balingen zu sehen. Darüber hinaus haben die Veranstalter – die Volkshochschule Balingen, die Stadthalle Balingen und der „Zollern-Alb-Kurier“ – ein Programm mit abwechslungsreichen Veranstaltungen zu den Themen Fotografie und Journalismus auf die Beine gestellt.

Die preisgekrönten Aufnahmen als zeitgeschichtliche Zeugnisse sollen in der Ausstellung das vergangene Jahr auf beeindruckende Weise Revue passieren lassen. Drei Wochen lang haben Besucher die Gelegenheit, die Welt mit anderen Augen zu sehen. „Denn hinter jedem der Bilder verbirgt sich eine Geschichte – eine, die es sich zu kennen lohnt“, schreiben die Veranstalter in einer Pressemitteilung.

So gibt es etwa eine Mutter zu sehen, die ihr Kind in den Armen wiegt. Ein Seelöwe schwimmt neugierig auf eine im Wasser umhertreibende Gesichtsmaske zu. Und eine von ihrer Erkrankung schwer gezeichnete junge Frau umarmt auf einer Palliativ-Station ihren Sohn. Thematisch reichen die Motive von den verschiedenen Facetten der Corona-Pandemie über Proteste gegen soziale Ungerechtigkeiten bis hin zu Ereignissen rund um Klimakrise, Transgender und territoriale Konflikte.

Seit 1955 zeichnet die niederländische World Press Photo Foundation die besten Pressefotos der Welt aus. Der World Press Photo Award gilt als international wichtigster Preis für Pressefotografie. Der Fotojournalismus gibt großen und kleinen Geschichten ein Gesicht, zeigt auf prägnante und eindringliche Weise die Umstände, unter denen wir leben – besondere und bizarre Momente, Katastrophen und Konflikte, aber auch die heiteren und Hoffnung machenden Facetten. Die World-Press-Photo-Ausstellung zeigt rund 150 Fotografien aus acht Kategorien: von „aktuelles Zeitgeschehen“ bis Natur, von Langzeitprojekten bis Sport.

Bei der Premiere im vergangenen Jahr hatten die Ausstellungsmacher fast 8000 Besucher gezählt. An diesen Erfolg wollen sie anknüpfen. Geöffnet ist die Ausstellung täglich von 10 bis 19 Uhr, sonntags ab 11 Uhr sowie dienstags und donnerstags bis 21 Uhr. Der Eintritt kostet 9,50 Euro für Erwachsene und 7,50 Euro für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Auszubildende und Schwerbehinderte mit entsprechendem Ausweis.

Eine echte Besonderheit ist der zweite Balinger „Foto-Slam“, der unter dem Motto „Hoffnung“ steht. Dafür sucht der „Zollern-Alb-Kurier“ noch Bilder, die aus Sicht der Fotografen bei diesem Thema nicht fehlen dürfen.

Ob das Foto mit dem Handy oder einer professionellen Kamera aufgenommen wurde, spielt ebenso wenig eine Rolle wie die Frage, ob es zufällig eingefangen wurde oder gezielt inszeniert: Wer sein Foto am Freitag, 27. August, dem Publikum in der Stadthalle zeigen darf, bewertet ausschließlich die inhaltliche Aussage des Bildes. Die Auserwählten dürfen ihr Foto auf der Bühne in Form eines Poetry-Slams vorstellen. Einsendungen per E-Mail sind noch möglich bis Montag, 9. August, an die Adresse fotoslam@zak.de.

Eintrittskarten zu festgelegten Einlasszeiten sind bei der Stadthalle Balingen, dem Webshop der Stadthalle Balingen sowie bei allen Easy-Ticket-Vorverkaufsstellen erhältlich. Gäste müssen bei ihrem Besuch die geltenden Corona-Regeln beachten. Die World Press Photo Foundation empfiehlt für den Ausstellungsbesuch ein Mindestalter von 14 Jahren. Der Besuch der Ausstellung beinhaltet einen etwa 20-minütigen Einführungsvortrag. Guides geben den Gästen erste Einblicke in den World Press Photo-Wettbewerb und die Inhalte der Ausstellung.