In Arztpraxis in Winterlingen eingebrochen

In eine Arztpraxis in der Ebinger Straße in Winterlingen ist von Dienstag auf Mittwoch eingebrochen worden. Zwischen 20.30 Uhr und sieben Uhr verschaffte sich der Unbekannte gewaltsam über eine Eingangstür Zutritt zum Gebäude und suchte im Inneren der Praxis nach Wertvollem.

Dabei fielen ihm Geldkassetten und ein Sparschwein mit einem noch nicht näher bekannten Bargeldbetrag in die Hände, mit denen er unerkannt flüchtete. Der Polizeiposten Winterlingen hat mit der Unterstützung von Kriminaltechnikern zur Spurensicherung die Ermittlungen aufgenommen.