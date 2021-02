In 350 Gebäuden in Albstadt wohnt quasi keiner

Die Stadt Albstadt bietet kostenlose Beratungen für Eigentümer von Baulücken, leerstehenden oder untergenutzten Wohn- oder Gewerbeimmobilien zu deren Bebauungs- und Nutzungsmöglichkeiten an, das geht aus einer Pressemitteilung hervor. Bei Bedarf werden auch städtebauliche Ideenskizzen und Testentwürfe erstellt. Darüber hinaus erfolgen Beratungen zu finanziellen Fördermöglichkeiten und entsprechenden Antragstellungen.

Die Stadt Albstadt wird unterstützt durch das IfSR (Institut für Stadt- und Regionalentwicklung). Als Ansprechpartner fungiert Erwin Straubinger, der für das Flächenmanagement der Stadt Albstadt zuständig ist. „Unser Flächenmanagement hat unter anderem auch geprüft, bei welchen Gebäuden mit Wohnräumen in Albstadt längere Zeit keine Wohnsitzanmeldungen vorlagen“, erläutert Straubinger in der Mitteilung. Demnach treffe das auf rund 350 Gebäude in Albstadt zu.

Die Stadt Albstadt unterstütze die Wiedernutzung von Wohnraum durch folgende Leistungen, listet Erwin Straubinger auf: Beratung bei Fragen zu den Nutzungsmöglichkeiten sowie Zuschüsse aus städtischen Förderprogrammen und Antragsberatung/-stellung zu anderen Fördermitteln. Zu nennen seien auch die Wiedervermietungsprämie des Landes bis 2000 Euro und bei Investitionen das Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum, die Förderprogramme zur energetischen Sanierung in Kooperation mit der Energieagentur Zollernalb, die Städtebauförderung in Sanierungsgebieten und das städtische Abbruchförderprogramm.

Weiterhin leistet die Stadt laut Mitteilung Hilfe bei der Aufnahme in die Gesamtübersicht Bauflächenpotenziale auf der Internetseite der Stadt, wenn Verkaufsbereitschaft bestehe. Dies erfolge anonymisiert. Sollte am Grundstück Interesse gezeigt werden, nimmt die Stadt mit den Eigentümern Kontakt auf. Es stehe den Eigentümern dann frei, den Interessenten zu kontaktieren, erläutert Straubinger.

Das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg fördert die laufenden Flächenmanagement-Aktivitäten der Stadt Albstadt im Rahmen des Förderprogramms „Flächen gewinnen durch Innenentwicklung“, heißt es in der Mitteilung.