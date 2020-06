Imker gibt 15000 Bienen ein neues Zuhause

Das, was Claudia Lanz aus Bitz auf dem Hof Hermannslust erlebt hat, sieht man nicht alle Tage: Als sie ihr Pferd nach einem Ausritt zurück in den Stall brachte, bemerkte sie plötzlich einen laut summenden Bienenschwarm. Am Ast eines Birnbaums versammelten sich die Insekten zu einer immer größeren Schwarmtraube.

Schnell war klar, dass es sich dabei um ein schwärmendes Bienenvolk handelte und ein Imker herbeigerufen werden sollte. Hobby-Imker Georg Miller aus Harthausen streifte die wuselige Gesellschaft mit seinen Händen und einem kleinen Handbesen in aller Ruhe in einen mitgebrachten Bienenkasten. Vorsichtig wurden der Deckel aufgesetzt und die Einflugöffnung geöffnet. Wenn alle rund 15 000 Bienen wieder bei der Königin sind, wird Miller das neue Volk zu seiner kleinen Imkerei nach Harthausen bringen.