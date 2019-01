Im Festsaal feiern Benzinger ihren Neujahrsempfang

Interessierte Bürgerinnen und Bürger aus Benzingen und Blättringen folgten der Einladung des Ortsvorstehers Ewald Hoffmann und der Ortschaftsräte zum Neujahrsempfang, um sich aus erster Hand über die Ortsgeschehnisse zu informieren. Der fast überfüllte Festsaal des „Hotel-Gasthofs zum Sternen“ zeigte, wie groß das Interesse der Bevölkerung bei diesem inzwischen zum fünften Mal stattfindenden Bürgertreff war.

Der in Benzingen ortsansässige Musiker Martin Lenz sorgte mit dem Titel „City of New Orleans“ für die Eröffnung sowie mit weiteren Liedern für die Umrahmung des Programms. Auf das Erklingen seiner Gitarrenmusik folgte jeweils großer Beifall des Publikums.

Betriebe stehen im Mittelpunkt

So ist es beinahe zur Tradition geworden, im Rahmen dieser Veranstaltung hiesige Betriebe vorzustellen: Dabei lenkte der frühere Ortsvorsteher Walter Sieber die Aufmerksamkeit der Bürgerschaft auf den „Hotel-Gasthof zum Sternen“, der auf eine 150-jährige Familientradition zurückblicken kann. Seit 1994 führen das Betreiberehepaar Andrea und Peter Schneider das Gasthaus. Sie bauten das Gebäude um und machten es zu dem, was es heute ist. Derzeit sind in Hotel und Restaurant 23 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. Auch stehe der Fortführung des Familienbetriebs nichts im Wege, denn die zwei Töchter des Ehepaares Schneider, Verena und Lisa, seien ausgebildete Hotelfachfrauen und stünden bereits in den Startlöchern, so Sieber in seinen weiteren Ausführungen.

Weitere Informationen zum Empfang 2019 gab Ortsvorsteher Ewald Hoffmann und blickte zunächst auf das vergangene Jahr zurück. So verzeichnete Benzingen neben sieben Verstorbenen auch sieben Neugeborene sowie drei Eheschließungen. Ferner zählt der Teilort Benzingen mit Blättringen derzeit 1090 Bürger, wobei dies elf Bürger weniger im Vergleich zum Vorjahr sind. Erfreulicherweise werden im örtlichen Kindergarten derzeit 30 Kinder beherbergt, so Hoffmanns weitere Ausführungen.

Danach ließ er zahlreiche Ereignisse und Errungenschaften der vergangenen fünf Jahre Revue passieren, die während seiner Amtszeit als Ortsvorsteher durchgeführt wurden. Anhand einer Präsentation verdeutlichte er, was das Leben und den Gemeinschaftssinn in der Ortschaft ausmachen. Vorausschauend auf das Jahr 2020 wies Hoffmann auf das 800-jährige Bestehen Benzingens hin.

Verdiente Bürger werden geehrt

Abschließend würdigte Hoffmann verdiente Bürgerinnen und Bürger Benzingens. Diese waren Rainer Gaiser, der eine Radtour auf den Himalaya unternahm, Torsten Bach als preisgekrönter Vogelzüchter, Peter und Andrea Schneider als Sponsoren des diesjährigen Neujahrsempfangs sowie Edeltraut und Peter Jung für die Pflege des Wassertretbeckens „Im Dingele“.

Auch Bürgermeister Michael Maier ging nach seinem Grußwort in einem Rückblick auf die Ereignisse in Winterlingen und auf die bisher umgesetzten Projekte ein. Nach seinen Angaben wurden in den letzten fünf Jahren rund zehn Millionen Euro in die Infrastruktur dieser Großgemeinde investiert.

Das kurzweilige Programm am Sonntagnachmittag schloss mit dem gemeinsamen Singen der Nationalhymne ab. Im Anschluss daran bot sich den Bürgerinnen und Bürgern bei einem „Ständerling“ die Gelegenheit für gute Gespräche und persönliche Begegnungen.