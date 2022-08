Ihab Sagr ist neuer Gewerkschaftssekretär

Ihab Sagr verstärkt ab sofort das Team in der IG Metall Geschäftsstelle in Albstadt als „Politischer Sekretär mit dem Schwerpunkt Jugendarbeit“. Er wird Ansprechpartner für JAV-Gremien, Auszubildenden und Studierenden sein, betreut den Ortsjugendausschuss in seiner Arbeit und Weiterentwicklung und führt die JAV-Sprechstunden in der Geschäftsstelle durch. Ihab Sagr wird ebenfallsfür die Durchführung von Seminaren für die Mitglieder der Betriebsratsgremien sowie Jugend- und Ausbildungsvertretungen, beispielsweise zur Qualität der dualen Berufsausbildung oder zur Gestaltung der Praxisphasen im dualen Studium zuständig sein.

Nach seiner Ausbildung zum Elektroniker für Geräte und Systeme war Ihab Sagr Bestandteil des technischen Redaktionsteams bei der Firma Bizerba in Balingen. Dort war er seit 2016 Vorsitzender der Jugend- und Auszubildendenvertretung. Seit 2020 war er bei der Firma Ulrich Alber GmbH in der Produktion tätig und wurde im April diesen Jahres zum Betriebsrat gewählt.