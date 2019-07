IG-Metall-Chef fordert mehr Schnellladestationen

Bei einem Besuch in der Region hat IG-Metall-Chef Jörg Hofmann massive Investitionen in den öffentlichen Nahverkehr und in den Schienenverkehr gefordert. Darüber hinaus plädierte er für eine flächendeckende und verlässliche Infrastruktur von Schnellladestationen. Die Mobilitäts- und Energiewende müsse grundsätzlich im Interesse der Arbeitnehmer und des Klimaschutzes umgesetzt werden, sagte Hofmann. Von den Unternehmen erwarte er Investitionen in neue Produkte und Geschäftsmodelle sowie die Sicherung von Standorten.

Arbeitgeber und Politiker müssten dafür sorgen, dass der ökologische und digitale Wandel nicht massenhaft Verlierer hervorbringt, sagte der Gewerkschafter. Dabei sind nach Einschätzung der IG Metall Albstadt viele Betriebe nicht fit für die Digitalisierung. Auch die Infrastruktur müsse in der Region dringend ausgebaut werden, sagte der erste Bevollmächtigte Michael Föst.

Jörg Hofmann hatte zunächst die Firma Zollern in Sigmaringendorf-Laucherthal besucht. Nachdem Klaus F. Erkes, Geschäftsführer des Metallverarbeitungsunternehmens, ihm die Geschäftslage vorstellte, diskutierte Hofmann mit Betriebsräten und Vertrauensleuten. Diese machten beispielsweise deutlich, dass sie sich wegen der Transformation hin zum Elektroautomobil um den Feinguss und die Herstellung der Turboräder für Verbrennungsmotoren sorgen.

Später sprach Hofmann in der Festhalle in Fridingen an der Donau vor mehr als 200 Funktionären der IG Metall Albstadt. Bei dieser Veranstaltung wurden mit Herbert Becker (50 Jahre), Roswitha Schmid (40 Jahre), Hartwig Malkus (25 Jahre) und Ignaz Dieringer (25 Jahre) mehrere langjährige Gewerkschaftsmitglieder geehrt. „Nur mit starken Belegschaften, die sich in einer starken IG Metall engagieren, kann die Transformation im Interesse der Beschäftigten gelingen“, sagte Michael Föst. Der IG Metall Albstadt gehören derzeit gut 15 300 Mitglieder an.