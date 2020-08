Hornissenvolk sucht sich eine Spechthöhle

Am Rande einer Streuobstwiese beim Benzinger Dingelebrunnen hat sich in diesem Sommer ein Hornissenvolk in eine Spechthöhle in einem alten Obstbaum eingenistet. Bis auf kleine Einfluglöcher haben diese Baumeister, die zur Familie der Wespen zählen, das ganze Spechtloch mit einer papierartigen Masse zugebaut. Dieses hellgraue Material besteht aus einem Gemisch aus Holz und Speichel, das die Arbeiterinnen des Insektenvolkes herstellen.

Baumlöcher oder Spechthöhlen sind für diese Insekten eine ideale Unterkunft und nur im Siedlungsbereich oder dort, wo natürliche Baumhöhlen fehlen, weichen sie oftmals in Schuppen, Vogelhäuschen oder Rollladenkästen aus. Solange niemand in ihrer direkten Einflugschneise steht oder sie durch Erschütterungen beunruhigt, sind Hornissen friedliche Insekten. Auch stören sie nicht im Gegensatz zu anderen Wespenarten bei einer Kaffeetafel auf der Terrasse oder beim Eisessen, denn sie ernähren sich und ihre Brut ausschließlich mit anderen Insekten.

Von Mitte August bis Mitte September erreicht das Hornissenvolk, das nur einen Sommer lang existiert, seinen Höhepunkt und kann dann bis zu mehreren hundert Individuen anwachsen. Am Ende des Sommers stirbt das Volk dann langsam ab und nur die jungen Königinnen, die vor dem Winter einen frostfreien Unterschlupf finden, können dann im nächsten Jahr wieder ein neues Volk gründen. Nach der Bundesartenschutzverordnung sind die Hornissen deshalb streng geschützt.