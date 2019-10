Hommage und Sammelsurium

Manfred Mai und Martin Lenz haben in der Grundschule Winterlingen ihr neues Buch samt CD vorgestellt. Ihre Präsentation wurde bei den schwäbischen Liedern vom Winterlinger Chor „Cantus Iuvenis“ begleitet. Die Kurzgeschichten für Erwachsene sind schriftdeutsch geschrieben, werden aber mit schwäbischen Zitaten angereichert. Darin erzählt Mai klug und augenzwinkernd von allerlei Bemerkenswertem im Land. Lenz bereichert den Band mit selbstgeschriebenen Liedern in schwäbischem Dialekt. Nach dem kurzweiligen und unterhaltsamen Abend signierten die beiden das im Gmeiner-Verlag Meßkirch erschienene Buch.

Winterlingen, der Wohnort von Manfred Mai und seinem Schwiegersohn Martin Lenz, und der Verlags-ort liegen gerade mal 30 Kilometer auseinander. Dennoch trafen sich die Autoren und der Verleger Armin Gmeiner eher durch Zufall auf der Buchmesse. Mai und Lenz, die bereits Kinderbücher in Co-Produktion veröffentlicht haben, hatten eine gemeinsame Idee für ein Erwachsenenbuch. Bei der Lesung erzählte Mai, wie es zur Begegnung kam: „Eigentlich wollten wir zu einem anderen Verlagsstand und trafen zufällig Armin Gmeiner.“ Dieser fand die Idee interessant und Mai wurde aufgefordert, ein Exposé zu schicken: „Aber so ein langes Exposé schreibe ich nicht gerne, dann lieber gleich das Buch.“ Deshalb gingen sie mit ihrer VfB-Geschichte nebst passendem Lied und Gitarre zum Verlag und demonstrierten, wie sie sich so ein Buch vorstellten. „Und alle fanden’s gut“, so Mai, „und wir konnten danach unsere Arbeit machen“. Mit Anja Sandmann bekamen sie eine Lektorin, die das Projekt begleitete und an diesem Abend half, die Bücher an die Leser zu bringen und mit Mirko Tomicek einen jungen Illustrator, der pfiffige Zeichnungen beisteuern konnte.

Manfred Mai ist schriftstellerisch vielseitig unterwegs. Bekannt ist er für seine Erstlesebücher und Jugendromane oder seine autobiographischen Werke. Den größten Erfolg hatte er jedoch mit seinen Jugendsachbüchern beim Hanser-Verlag, „Deutsche Geschichte“ und „Weltgeschichte“. Das Erfolgsrezept von diesen Büchern ist, komplexe Zusammenhänge einfach und klar zu erzählen, ohne „simpel“ zu sein. Und genau diese Stärke setzt der Winterlinger in seinem neuen Buch übers Schwäbisch-Sein im Allgemeinen und im Besonderen in drei- bis vierseitigen Kapiteln ein. Da wird erst einmal abgeklärt, wo dieses ominöse „Schwabenland“ überhaupt liegt, dann wird räsoniert, wie die von Bundeskanzlerin Merkel hervorgehobene „schwäbische Hausfrau zum Synonym für Sparsamkeit“ werden konnte. Natürlich räumt er mit dem einen oder anderen Klischee auf. Andererseits hatte er offensichtlich eine große Freude daran, genau solche zu sammeln und unter die sprachliche Lupe zu nehmen. Geographische Landmarken, wie die Burg Hohenzollern, die Schwäbische Alb oder das „Schwäbische Meer“, werden so zum Erzählgegenstand, aber ebenso die Geschichte des VfB-Stadions, der Mustang-Jeans aus Künzelsau oder die Erfolgsgeschichte des nach Amerika ausgewanderten Schwaben Carl Laemmle. Selbstverständlich darf auch der Lieblingsdichter von Mai, Friedrich Schiller, im „Land der Dichter und Denker“ nicht fehlen.

Das Buch ist eine Hommage an das Land Baden-Württemberg und eine Sammlung von Kuriosem wie Wissenswertem. Die Lieder wurden extra für die Geschichten im verständlichen Schwäbisch geschrieben und von Martin Lenz vertont.