Holzschnitt-Workshop im Kunstmuseum Albstadt

Wegen begrenzten Plätzen ist eine Anmeldungen erforderlich unter 07431 / 160 1491, zu den Öffnungszeiten -1493 oder an kunstmuseum@albstadt.de .

In der Druckwerkstatt im Kunstmuseum Albstadt geht es am Samstag, 17. September 2022 von 13 bis 17 Uhr um das Thema „Verwandlungen – Zustandsdrucke im Holzschnitt“. Im Rahmen der Ausstellung „Storytelling – Kunst und kreatives Schreiben“ bietet Denise Merk einen Kurs für Erwachsene und interessierte Jugendliche an. Wenn eine Platte, der sogenannte Holzstock, im Gestaltungsprozess mehrfach bearbeitet und auf Papierbögen abgedruckt wird, dann spricht man von Zustandsdrucken. Im Kurs wird dieses Verfahren benutzt, um eine Verwandlung oder Erzählung sichtbar zu machen. Die Teilnahme kostet 20 Euro inklusive Material.