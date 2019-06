Hoher Schaden bei Hausbrand

Der Dachstuhl eines mehrgeschossigen, unbewohnten Wohnhauses ist in der Nacht zum Freitag in der Filserstraße in Brand geraten. Gegen 22.30 Uhr schlugen Flammen aus dem Dachstuhl des Gebäudes. Die Feuerwehr rückte mit 18 Fahrzeugen und rund 100 Löschkräften an. Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden. Neben der Feuerwehr war auch das DRK zur Unterstützung vor Ort. Nach ersten Schätzungen liegt der entstandene Schaden bei rund 250 000 Euro. Die Brandursache ist noch unklar. Verletzt wurde niemand.