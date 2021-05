Höchste Inzidenz im Land: Der Zollernalbkreis bleibt Corona-Spitzenreiter

Im Zollernalbkreis ist ein Streit um eine Coronavirus-Testpflicht in Kindergärten entbrannt. Diese bieten zurzeit zwar nur eine Notbetreuung an, aber: „In Albstadt sprechen wir von einer Auslastung bis zu 80 Prozent in einigen Einrichtungen“, sagte Albstadts Oberbürgermeister Klaus Konzelmann in der Sitzung des Kreistags am Montag. Wie der „Zollern-Alb-Kurier“ berichtet, verwies Landrat Günther-Martin Pauli wiederum auf das Hausrecht eines jeden Trägers. Auch Gesundheitsamtsleiterin Dr. Gabriele Wagner hält Pflichttests nicht für nötig. Konzelmann und sein Balinger Amtskollege Helmut Reitemann kündigten an, ihre Gemeinderäte entscheiden zu lassen. In Balingen sprach sich das Gremium am Dienstagabend für eine Testpflicht aus. Wie die Stadt auf SZ-Anfrage mitteilt, gilt diese ab Montag, 25. Mai. Schon jetzt gebe es freiwillige Lolli-Tests in den städtischen Kitas und in den Einrichtungen der kirchlichen und freien Träger. Diese Tests werden nun verpflichtend: Eltern sollen ihre Kinder etwa 15 Minuten vor dem Kindergartenbesuch testen und mit einem Formular das negative Ergebnis bestätigen – an zwei Tagen pro Woche, sofern das Kind an allen fünf Öffnungstagen die Kita besucht. In Albstadt setzte sich der Gemeinderat am Donnerstagabend mit der Testpflicht auseinander. Das Ergebnis stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest.