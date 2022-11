„Hochschule im Gespräch“ über Hausgeräte

Um Hausgeräte geht es am Dienstag, 15. November, im nächsten Vortrag der Reihe „Hochschule im Gespräch“ an der Hochschule Albstadt-Sigmaringen. Prof. Dr. Astrid Klingshirn referiert in ihrem Vortrag zum Thema „Effizient, multifunktional, smart: Hausgeräte zwischen Verbraucherrealität und Normvorgaben“.

Ob Kühlschrank, Spülmaschine oder Backofen – Hausgeräte haben einen substantiellen Anteil am Ressourcenverbrauch privater Haushalte. Die Anforderungen an die Geräte werden deshalb seit Jahren verschärft, um politischen Zielvorgaben wie beispielsweise der Energieeffizienz gerecht zu werden. Zugleich steigen die Verbraucheranforderungen an die Geräteperformance, Bedienbarkeit und den Nutzkomfort. Kann der Spagat gelingen? Anhand verschiedener Hausgeräte stellt Astrid Klingshirn Nutzungsaspekte und Innovationen vor und richtet auch den Blick in die Zukunft: Welche Trendentwicklungen zeichnen sich ab?

Beginn der Veranstaltung ist um 19.15 Uhr. Sie findet am Campus Sigmaringen, Anton-Günther-Str. 51, in Hörsaal 620 im Hauptgebäude statt. Der Eintritt ist frei, Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.

Die Vortragsreihe thematisiert in diesem Semester Frauen in Forschung und Lehre und wird in Kooperation mit der Gleichstellung durchgeführt. Es referieren ausschließlich Professorinnen und geben Einblicke in ihre anwendungs-