HBW will Serie ausbauen

Am zehnten Spieltag der zweiten Handball-Bundesliga wartet auf den HBW Balingen-Weilstetten ein dicker Brocken. Die Schwaben werden am Samstag um 19 Uhr in der Merkur-Arena in Lübbecke vom Erstliga-Absteiger TuS Nettelstedt-Lübbecke erwartet.

Ähnlich wie die Balinger sind die Ostwestfalen etwas holprig in die Saison gestartet, haben sich aber zwischenzeitlich gefangen und mit vier Siegen in Folge viel Selbstvertrauen getankt. Mit dem Anspruch des sofortigen Wiederaufstiegs sind die Gastgeber gegen den HBW zum Siegen verdammt.

„Das ist schon eine gute Mannschaft und hat zu Recht im Vorfeld postuliert, dass sie direkt wieder aufsteigen möchten“, hat HBW-Trainer Jens Bürkle großen Respekt vor Lübbecke. Trotzdem steht er mit seinem Team im Moment noch vor den Nettelstettern und das liegt daran, dass auch die Balinger derzeit so etwas wie einen Lauf haben. Während der TuS die letzten vier Spiele gewonnen hat, hat Balingen mit fünf Siegen und einem Unentschieden 11:1-Punkte gesammelt und „wir haben am Samstag die Möglichkeit, den Vorsprung auf Lübbecke bis auf drei Punkte auszubauen“, will Bürkle mit seinen Jungs die kleine Serie fortsetzen.

TuS-Trainer Aaron Ziercke steht ein Topkader zur Verfügung. Mit Marian Orlowski vom TVB Stuttgart und Peter Strosack aus Leipzig wurden unter anderem zwei hochkarätige Spieler aus der ersten und mit dem Ex-HBW’ler Valentin Spohn ein Spieler aus der zweiten Bundesliga verpflichtet. Auf Orlowski (Schulteroperation) müssen die Lübbecker derzeit allerdings verzichten.

Sieht man vom langzeitverletzten Benjamin Meschke ab, kann HBW-Trainer Jens Bürkle am Samstag wohl aus dem Vollen schöpfen.