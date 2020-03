HBW verliert Derby 26:32

Der HBW Balingen-Weilstetten hat in der Handball-Bundesliga das Schwaben-Derby gegen den TVB Stuttgart nach einer schwachen zweiten Hälfte zu Recht 26:32 (15:16) verloren. Damit bleibt Balingen auf einem Abstiegsplatz.

Das Spiel begann gut für die Gäste. Tim Nothdurft ließ mit seinem ersten Wurf Nationaltorhüter Jogi Bitter keine Chance und brachte seine Mannschaft 1:0 in Führung. Im Gegenzug war die Abwehr gegen Dominik Weiß auf dem Posten und Torhüter Mike Jensen machte den geblockten Ball vollends unscharf. Weil beide Torhüter starke Leistungen ablieferten, blieb es spannend. Bis zum 11:11 in der 22. Minute war es ein ausgeglichenes Spiel. Ausgerechnet in Überzahl begannen die Balinger, im Angriff leichte Fehler einzustreuen. Sie spielten verloren zweimal den Ball und Stuttgart lag mit 13:11 in Führung. Mit 16:15 ging es in die Halbzeit.

Die Hausherren kamen zu Beginn der zweiten dreißig Minuten deutlich besser ins Spiel, kassierten aber in schneller Folge zwei Zeitstrafen. Obwohl die Balinger die doppelte Überzahl nicht gut spielten, gelang Vladan Lipovina der 17:17-Ausgleich. Es bedurfte dazu aber einer weiteren Parade von Torhüter Mike Jensen. Vom 17:17 zogen die Stuttgarter dann allerdings bis auf 23:18 davon. Gegen die offensive Stuttgarter Abwehr fiel den Balingern nichts mehr ein.

Hätte Torhüter Jensen nach seiner Verletzung kein derart starkes Comeback abgeliefert, wäre das Spiel Mitte der zweiten Hälfte bereits entschieden gewesen. Die Abwehr hatte keinen Zugriff mehr auf das Spiel und vorne wurde die Verunsicherung immer größer. Als die Stuttgarter in der 53. Minute das 29:22 erzielten, war das Derby entschieden. Alles was danach passierte, war nur noch Ergebniskosmetik.

HBW: Mario Ruminsky, Mike Jensen; René Zobel, Marcel Niemeyer 1, Vladan Lipovina 8, Romas Kirveliaviius, Filip Taleski 1, Gregor Thomann, Tim Nothdurft 5, Benjamin Meschke, Oddur Grétarsson 6/4, Martin Strobel, Christoph Foth, Jona Schoch 1, Lukas Saueressig, Moritz Strosack. - Strafwürfe: TVB 3/2, HBW 4/4. - Zeitstrafen: TVB 5, HBW 2.