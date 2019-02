HBW trifft auf den HC Elbflorenz

Zum zweiten Heimspiel in Folge erwartet der Handball-Zweitligist HBW Balingen-Weilstetten am Samstag um 19 Uhr in der Balinger Sparkassen-Arena den HC Elbflorenz.

Das Spiel gegen den HC Elbflorenz ist nur auf den ersten Blick eine dankbare Aufgabe. Die Dresdner haben sich nach schwachem Saisonstart deutlich gesteigert und am 2. Weihnachtsfeiertag mit einem Kantersieg gegen den damaligen Spitzenreiter Coburg dafür gesorgt, dass die Balinger an der Tabellenspitze überwintern konnten. Auch ins neue Jahr sind die Sachsen mit einem Auswärtssieg bei Eintracht Hagen erfolgreich gestartet. Die Balinger werden also eine gute Leistung abrufen müssen, wenn sie nicht eine unliebsame Überraschung erleben wollen.