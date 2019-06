HBW strebt nach Aufstieg auch die Meisterschaft an

Für die Mannschaften der zweiten Handball-Bundesliga endet am Samstag eine lange Saison. Um 18 Uhr werden in zehn Hallen zeitgleich die Partien des letzten Spieltages angepfiffen. Der HBW Balingen-Weilstetten muss beim TV Großwallstadt antreten. Ein Unentschieden reicht dem HBW zur Meisterschaft. Der Aufstieg steht bereits seit zwei Wochen fest.

Viele hatten sich vor dem letzten Heimspiel die Frage gestellt, wie die Jungs von Trainer Jens Bürkle die diversen Aufstiegsfeiern verkraftet haben und ob für das Spiel gegen Eintracht Hagen noch genügend Körner im Tank sind, um im 19. Saison-Heimspiel den 19. Sieg unter Dach und Fach zu bringen. Die Antwort fiel mit dem 32:19-Sieg deutlich aus.

Vor dem letzten Auswärtsspiel in Großwallstadt könnte man sich die gleiche Frage stellen, wie vor der letzten Hausaufgabe gegen Hagen. „Die Antwort kam aus der Mannschaft heraus und war eindeutig“, erklärte Geschäftsführer Wolfgang Strobel, dass sich Tomáš Mrkva und Co. nach dem besiegelten Aufstieg darauf eingeschworen haben, in Großwallstadt mit einem Sieg auch noch das Tüpfelchen auf das „i“ zu setzen und die Meisterschaft nach Balingen zu holen.

Tatsächlich fällt die Entscheidung über den Titelgewinn zunächst einmal in der Untermainhalle in Elsenfeld. Holen die Schwaben beim bereits feststehenden Absteiger mindestens einen Punkt, dann ist ihnen die Meisterschaft sicher. Der einzige noch verbliebene Konkurrent, die HSG Nordhorn-Lingen, liegt zwei Punkte zurück.

Doch die Großwallstädter werden dem HBW die Meisterschale nicht auf dem Silbertablett präsentieren. Ähnlich wie der HBW werden Toptorschütze Michael Spatz und seine Mannschaftskameraden alles in die Waagschale werfen, um sich mit einer guten Leistung von ihren Fans für diese Saison zu verabschieden.