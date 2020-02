HBW startet in Berlin in die Rest-Rückrunde

Am Wochenende ist die rund fünfwöchige Spielpause in der Handball-Bundesliga wieder vorbei. Für den HBW Balingen-Weilstetten geht die erste Reise im neuen Jahr nach Berlin. In der Bundeshauptstadt trifft der HBW am Sonntagnachmittag, um 16 Uhr, in der Max-Schmeling-Halle auf die Füchse Berlin.

Die Vorbereitung der Balinger auf die Rest-Rückrunde war kurz, aber dafür umso intensiver. Nach dem erfolgreichen Heimspiel gegen den SC DHfK Leipzig, kurz vor dem Jahreswechsel, hat Chef-Coach Jens Bürkle seine Mannschaft in einen knapp zweiwöchigen Urlaub verabschiedet. In der anschließend dreiwöchigen Vorbereitungsphase haben die Balinger ein offizielles Testspiel gegen den Schweizer Serienmeister Kadetten Schaffhausen bestritten und im Rahmen eines gemeinsamen Trainings haben sie die Gelegenheit genutzt und noch ein Spiel gegen den RTV Basel gemacht. Beide Vergleiche gingen an die Schwaben, wobei Chef-Coach Bürkle vor allem mit der ersten Halbzeit in Schaffhausen nicht einverstanden war. Auch gegen Basel gab es einige Dinge, die dem Sportwissenschaftler nicht so gefallen haben.

„Wir haben in der Liga bisher die meisten Gegentreffer kassiert und das, obwohl unsere beiden Torhüter eine ganz passable Quote haben“, erklärte Bürkle, warum in den Testspielen und im Training das Hauptaugenmerk auf der Abwehr lag. Nicht zum ersten Mal bemängelte er das Rückzugsverhalten seiner Mannschaft und auch „im Eins-gegen-Eins sind wir oft viel zu passiv und stehen falsch“, sah der HBW-Coach in den bisherigen Spielen seiner Mannschaft viel zu viele einfache Tore für die gegnerischen Angriffsreihen. Obwohl die Balinger im einen oder anderen Spiel recht fahrlässig mit der Chancenverwertung umgegangen sind, kann sich die eigene Torausbeute durchaus sehen lassen. Ein Blick auf die Tabelle verrät, dass die Schwaben von den Mannschaften zwischen Platz 10 und 18 die meisten Tore erzielt haben und selbst der amtierende Meister Flensburg hat insgesamt über 20 Mal weniger ins Schwarze getroffen, als der Aufsteiger aus Balingen.

Bereits am Samstag machen sich Bürkle und sein Team mit dem Bus auf den Weg nach Berlin. Beim Zwischenstopp in Erlangen, lässt der HBW-Coach nochmals trainieren, ehe es dann weiter in die Bundeshauptstadt geht. Direkt nach dem Spiel geht es mit dem Bus auf dem schnellsten Weg wieder ins Schwäbische.

In Berlin werden die Balinger wohl von ehrgeizigen Füchsen erwartet. Die 30:31-Hinspielniederlage Ende Oktober hat von den Hauptstädtern sicher noch keiner vergessen, schon gar nicht Trainerfuchs Velimir Petkovic.

Die Berliner haben zwar erhebliche Verletzungsprobleme, aber die wird Petkovic gegen die Balinger nicht als Ausrede gelten lassen. Nach der erneuten Verletzung von Rechtsaußen Mattias Zachrisson, den Petkovic für die Rest-Rückrunde eigentlich fest eingeplant hatte, haben die Berliner den Spanier Javier Munoz Cabezon bis zum Saisonende unter Vertrag genommen.