HBW setzt seine Siegesserie fort

Der HBW Balingen-Weilstetten hat mit einem souveränen 30:19 (15:5)-Heimsieg gegen den TV Großwallstadt die Hinspielrunde in der zweiten Handball-Bundesliga beendet. Damit starten die Balinger mit einem Fünf-Punkte-Vorsprung auf den Tabellendritten am Zweiten Weihnachtsfeiertag in die Rückrunde.

Der Erfolg ist nicht nur hochverdient, sondern hätte durchaus höher ausfallen können. Nach einem Gala-Auftritt in der ersten Hälfte waren die Schwaben im zweiten Durchgang nicht mehr ganz so konsequent in ihren Torabschlüssen.

Am Mittwoch, 26. Dezember, empfangen die Balinger um 17 Uhr in der Sparkassen-Arena den VfL Lübeck-Schwartau.

HBW: Jonas Baumeister, Tomas Mrkva (TW); Marcel Niemeyer, Romas Kirveliavicius (3 Tore), Matthias Flohr (3), Jannik Hausmann (2), Gregor Thomann (3), Lars Friedrich (1), Tim Nothdurft (2), Oddur Gretarsson (5/2), Martin Strobel, Niklas Diebel (1), Jona Schoch (4), Lukas Saueressig (5), Moritz Strosack (1). - Zeistrafen: HBW 5, TVG 6. - Strafwürfe: HBW 2/2, TVG 4/7.