HBW ist beim 20:32 gegen den THW Kiel ohne Chance

Für den Handball-Bundesligisten HBW Balingen-Weilstetten hat es am Donnerstagabend gegen den THW Kiel nichts zu erben gegeben. Der HBW unterlag dem deutschen Rekordmeister 20:32 (11:18) und bleibt damit im neuen Jahr weiter ohne Erfolgserlebnis.

Mit hohem Tempo, einer konsequenten Chancenverwertung und einer kompromisslosen, offensiv agierenden Abwehr setzte der Tabellenführer den HBW gnadenlos unter Druck. Die Balinger versuchten, im Rahmen ihrer Möglichkeiten dagegen zu halten. Das funktionierte gar nicht schlecht, aber es gab halt einen gravierenden Unterschied. Im Gegensatz zu Kiel unterliefen den Gastgebern immer wieder die entscheidenden Fehler und die wurden von den Gästen gnadenlos genutzt.

Nach zwölf Minuten stand es 4:9 und HBW-Trainer Jens Bürkle nahm seine erste Auszeit. Es gefiel ihm nicht, wie leichtfertig seine Jungs im Angriff die Bälle wegschenkten und, dass auf der anderen Seite die Kieler Rückraumschützen ohne Kontakt zum Wurf kamen. Viel änderte sich danach allerdings nicht. Kiel blieb die spielbestimmende Mannschaft und die Balinger mussten für jeden Treffer unheimlich viel investieren.

Nach der Auszeit hatte Bürkle auch seinen Torhüter gewechselt. Für Vladimir Boži kam Nachwuchskeeper Mario Ruminsky aus dem Perspektivkader zum Einsatz, weil der Däne Mike Jensen nicht zur Verfügung stand. Der 22-Jährige avancierte mit einigen Paraden zum Publikumsliebling.

Mit 11:18 ging es schließlich in die Kabinen. Im zweiten Abschnitt stand die Balinger Abwehr etwas besser, doch am Ende war die 20:32-Niederlage auch in der Höhe verdient.

HBW: Mario Ruminsky, Vladimir Boži (TW); René Zobel (3), Marcel Niemeyer, Vladan Lipovina (2), Romas Kirveliaviius (1), Filip Taleski (1), Gregor Thomann (3/2), Tim Nothdurft (2), Benjamin Meschke, Oddur Grétarsson (2), Martin Strobel (3), Jona Schoch, Lukas Saueressig (3), Lars Röller, Moritz Strosack. - Strafwürfe: HBW 3/2, THW 4/4. - Zeitstrafen: HBW 4, THW 0.