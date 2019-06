HBW holt sich auch die Meisterschaft

Die Handballer des HBW Balingen-Weilstetten haben nichts mehr anbrennen lassen und sich am letzten Spieltag der zweiten Bundesliga mit einem 31:21 (15:8)-Sieg beim TV Großwallstadt die Meisterschaft gesichert.

Die Mannschaft von Trainer Jens Bürkle war von der ersten Minute an hochkonzentriert, übernahm schnell das Kommando auf dem Parkett und ließ dem TV Großwallstadt nie den Hauch einer Chance. Nach dem Schlusspfiff gab es die Meisterschale aus den Händen von Ligapräsident Uwe Schwenker an Mannschaftskapitän Martin Strobel.

Kaum jemand hätte vor dem letzten Saisonspiel geglaubt, dass die Balinger nochmals ein solches Feuerwerk abbrennen. Ganz anders Chef-Coach Jens Bürkle. Er wusste genau, mit welcher Einstellung seine Jungs auch im letzten Auswärtsspiel zu Werke gehen und deshalb hat er ihnen auch den Ausflug nach Mallorca, nach dem Heimspiel vor einer Woche, genehmigt.

Nur in den Anfangsminuten konnte der TVG mithalten. Angefeuert von den rund 400 mitgereisten HBW-Fans drehte die Bürkle-Sieben die 1:0-Führung der Hausherren per Doppelschlag von René Zobel in ein 2:1 um. Noch einmal glich Großwallstadt zum 2:2 aus, aber nach einem 3:0-Lauf der Balinger musste der designierte Absteiger abreißen lassen. Die Abwehr des Tabellenführers ließ nur noch wenig zu und was dann doch noch auf das Balinger Gehäuse kam, wurde oft eine sichere Beute des starken Vladimir Božić, der von Beginn im HBW-Kasten stand.

Ausgeglichener Kader

Auch zu Beginn der zweiten Hälfte waren die Schwaben sofort präsent, erzielten das 8:16. Auch im letzten Saisonspiel zeigte es sich wieder, wie ausgeglichen der Balinger Kader besetzt ist. Trainer Jens Bürkle wechselte munter durch. Alle mitgereisten Spieler wurden von ihm eingesetzt und nie gab es einen Bruch im Spiel. Erst in den letzten zehn Minuten, als Sieg und Meisterschaft längst in trockenen Tüchern waren, ließ die Konzentration und Konsequenz etwas nach. Die vergebenen Chancen und die einfachen Tore, die der TVG bis zum Schlusspfiff noch erzielte, konnten die Schwaben locker verschmerzen.

Was folgte, war die Meisterehrung, vorgenommen von Ligapräsident Uwe Schwenker, der Martin Strobel die Schale überreichte. Als der Kapitän die Schale hochriss, kannte der Jubel keine Grenzen mehr. Mannschaft und Fans zogen in Großwallstadt und auf der Rückfahrt eine große Feier ab.

HBW: Tomáš Mrkva, Vladimir Božić 1 (TW); René Zobel 2, Marcel Niemeyer 3, Romas Kirveliavicius 1, Matti Flohr 4, Jannik Hausmann 2, Lars Friedrich 1, Tim Nothdurft 5, Benjamin Meschke 2, Oddur Grétarsson 2, Niklas Diebel 2, Juan De La Peña, Jona Schoch 4, Diogo Oliveira 2/1, Lukas Saueressig. - Zeitstrafen: TVG 1, HBW 1. - Strafwürfe: TVG 6/4, HBW 1/1.