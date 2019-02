HBW gegen Hamm mit Neuzugang Juan de la Peña

Der Handball-Zweitligist HBW Balingen-Weilstetten setzt die Saison am Samstag, 16. Februar, fort. Im ersten Heimspiel des neuen Jahres empfangen die Balinger um 19 Uhr in der Sparkassen-Arena den ASV Hamm-Westfalen. Das Spiel steht unter der Leitung der beiden Unparteiischen Julian Köppl (Darmstadt) und Denis Regner (Nieder Olm) aus dem Elitekader des Deutschen Handballbundes.

Mit dem ASV Hamm-Westfalen kommt ein unbequemer Gegner zu den Balingern, die seit über einem Jahr in eigener Halle ungeschlagen sind. Die Gastgeber wollen an den Auftakt gegen den HSV Hamburg anknüpfen und nach dem 28:23-Sieg an der Elbe die nächsten Punkte unter Dach und Fach bringen.

„Auch wenn sie im Moment ein bisschen weg sind von den Punkten her, ist Hamm eine der besten Mannschaften in der Liga“, weiß HBW-Trainer Jens Bürkle ganz genau, was auf seine Jungs zukommt. „Das ist eine Mannschaft mit ganz, ganz viel Selbstbewusstsein und Erfahrung“, ist Bürkle sicher, dass es zum Auftakt vor heimischem Publikum eine ganz harte Nuss ist, die seine Mannschaft knacken muss.

Nicht völlig überraschend ist der HBW Balingen-Weilstetten nochmals auf dem Transfermarkt tätig geworden. Nach der schweren Verletzung von Spielmacher Martin Strobel haben die Verantwortlichen beim HBW den Spielermarkt gründlich sondiert. Die Schwaben sind überzeugt davon, mit dem spanischen Junioren-Weltmeister Juan de la Peña vom SC Magdeburg den Spielmacher gefunden zu haben, der ihnen am schnellsten und effektivsten weiterhelfen kann. Der 22-Jährige soll bereits am Samstagabend im Spiel gegen den ASV Hamm-Westfalen zum Einsatz kommen und über die Saison hinaus in Balingen bleiben.