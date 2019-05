HBW festigt mit 32:25-Heimsieg Tabellenführung

Im vorletzten Heimspiel der Saison hat der HBW Balingen-Weilstetten nichts anbrennen lassen und seine Tabellenführung in der zweiten Handball-Bundesliga mit einem 32:25-Sieg gegen TuSEM Essen souverän verteidigt. Die Partie war bereits zur Halbzeit, als es 20:8 stand, so gut wie entschieden. Die Balinger bleiben damit weiterhin mit einem Punkt Vorsprung auf Platz eins der Tabelle, gefolgt von der HSG Nordhorn-Lingen, die ebenfalls doppelt punkten konnte. Der HSC 2000 Coburg, als hartnäckigster Verfolger des Spitzenduos, verliert nach einem Unentschieden in Ferndorf etwas an Boden und liegt jetzt vier Zähler hinter dem HBW.

„In der ersten Halbzeit habt ihr uns gut übers Knie gehauen“, brachte es TuSEM-Trainer Jaron Siewert in der Pressekonferenz ohne Schnörkel auf den Punkt. Im Gegensatz zu seinem Kollegen war HBW-Trainer Jens Bürkle von dem was seine Jungs ablieferten, hellauf begeistert. „Ich muss wirklich sagen, die erste Hälfte war fantastisch“, schwärmte der sonst mit solchen Äußerungen eher zurückhaltende Sportwissenschaftler und tatsächlich war es in den ersten 30 Minuten ein Klassenunterschied zwischen dem Tabellenersten und dem Tabellensiebten.

Nach dem 12:7 durch Tom Skroblin fand der TuSEM kaum noch statt. Der torgefährlichste Angriff wurde von der Balinger Abwehr zur Bedeutungslosigkeit degradiert. Während Essen von der 20. Minute an bis zum Pausenpfiff nur noch ein Treffer gelang, zündeten die Balinger ein Feuerwerk und Matti Flohr machte den Vorsprung mit seinem Treffer zum 17:7 in der 27. Minute zum ersten Mal zweistellig. Sein Tor war gleichzeitig der 1000. Treffer der Saison.

Die ersten Minuten im zweiten Durchgang waren aus Sicht des HBW ernüchternd. „Wir hatten uns vorgenommen, in der zweiten Hälfte so weiter zu machen, wie im ersten Durchgang, sind aber nicht so richtig ins Spiel gekommen“, erklärte René Zobel den holprigen Start in die zweiten 30 Minuten. Doch der Sieg geriet nicht mehr in Gefahr, auch wenn die Gäste in der Schlussphase noch etwas Ergebniskosmetik betreiten konnten. Am Ende hieß es 32:25.

HBW Balingen-Weilstetten: Jonas Baumeister, Tomáš Mrkva (1) (TW); René Zobel (7), Marcel Niemeyer (3), Romas Kirveliavicius (1), Matthias Flohr (1), Jannik Hausmann (2), Gregor Thomann (3), Lars Friedrich (2), Tim Nothdurft (2), Benjamin Meschke (1), Oddur Gretarsson (3/2), Juan De La Peña (2), Jona Schoch, Diogo Oliveira, Lukas Saueressig (4). - Strafwürfe: HBW 4/2, TuSEM 5/3. - Zeitstrafen: HBW 5, TuSEM 7.