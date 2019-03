HBW erzielt unmittelbar vor Schlusssirene 23:23-Ausgleich

Der Handball-Zweitligist HBW Balingen hat am Samstagabend beim TuS Ferndorf einen Punkt gewonnen. Zu Beginn der letzten Minute lagen die Balinger noch mit 21:23 im Hintertreffen und der TuS Ferndorf war im Ballbesitz. Mit unbändigem Kampfgeist eroberten die Gäste noch zwei Mal den Ball und erzielten mit dem Schlusspfiff noch das 23:23.

„Es war vielleicht nicht unser bestes Spiel, aber wir haben gekämpft wie die Löwen“, verteilte HBW-Trainer Jens Bürkle nach dem Schlusspfiff großes Lob an seine Schützlinge und hob einen von ihnen hervor. „Tomáš Mrkva hat heute sein Tor zugenagelt, sonst verlieren wir das Spiel“, wusste er und die Mannschaft, wem sie den Punktgewinn zu verdanken hatten. Der tschechische Nationalkeeper hatte nach dem Schlusspfiff eine Weltklasse-Fangquote von über 40 Prozent. Außerdem erzielte er noch zwei Treffer, als der Gegner in Unterzahl den Torhüter vom Feld genommen hatte.

Trotz einer 6:3-Führung nach zehn Minuten fanden die Balinger nicht so richtig zu ihrem gewohnten Spiel. Das lag zum einen daran, dass die Abwehr des TuS Ferndorf äußerst offensiv und recht aggressiv zu Werke ging und die Balinger immer wieder durch Zeitstrafen dezimiert wurden.

Mit zunehmender Spieldauer neigte sich das Pendel mehr und mehr Richtung Ferndorf und mit jedem Treffer, den die Siegerländer erzielten, bekamen sie mehr und mehr Unterstützung von den Rängen. Fünf Minuten vor dem Pausenpfiff lag Ferndorf zum ersten Mal mit 9:8 in Führung und mit einem 11:11-Gleichstand ging es schließlich in die Kabine.

In der zweiten Hälfte führte der Tabellenführer 19:16, schaffte es aber nicht, den Sack endgültig zuzumachen. Ferndorfs Trainer Michael Lerscht nahm eine Auszeit und die trug Früchte. Die Abwehr der Hausherren machte unheimlich Druck auf den Balinger Angriff und dem unterlief ein Fehler nach dem anderen. Im Angriff ließ Ferndorf in dieser Phase nichts mehr liegen und zehn Minuten vor dem Schlusspfiff war das Spiel beim 19:19 wieder völlig ausgeglichen. Aus dem 19:20 für den HBW wurde ein 23:21 für Ferndorf und die Hausherren hatten bei Ballbesitz 60 Sekunden vor dem Schlusspfiff alle Trümpfe in der Hand. Doch die Balinger kämpften, gaben nicht auf und nach dem Tor von Lukas Saueressig erzielte René Zobel zwei Sekunden vor der Schlusssirene das 23:23.

HBW Balingen-Weilstetten: Tomas Mrkva (2 Tore), Vladimir Božić (TW); René Zobel (3), Marcel Niemeyer, Romas Kirveliavicius (1), Matthias Flohr, Jannik Hausmann (1), Gregor Thomann (1), Lars Friedrich (1), Tim Nothdurft (3), Benjamin Meschke, Oddur Grétarsson (1/1), Juan De La Pena (2), Jona Schoch (5), Diogo Oliveira, Lukas Saueressig (3). - Zeitstrafen: TuS 4, HBW 8. - Strafwürfe: TuS 6/4, HBW 2/1.