HBW empfängt Bergischen HC

Während in der Handball-Bundesliga an diesem Wochenende der 31. Spieltag auf dem Plan steht, bestreiten die Balinger das Nachholspiel vom 25. Spieltag gegen den Bergischen HC. Spielbeginn in der Balinger Sparkassen-Arena ist am Samstag um 18.30 Uhr. Das Spiel steht unter der Leitung der beiden Schiedsrichterinnen Tanja Kuttler und Maike Merz (Meckenbeuren/Oberteuringen).

Fünf Spiele standen bzw. stehen für den HBW Balingen-Weilstetten im Monat Mai auf dem Spielplan. Die ersten drei sind bereits absolviert und mit 3:3-Punkten darf man bei den Schwaben durchaus zufrieden sein. Angesichts der Gegner war damit nicht unbedingt zu rechnen, aber mit dem Auswärtssieg beim SC Magdeburg haben sich die Schwaben selbst überrascht.

Im Heimspiel gegen Minden, nur drei Tage später, lief es beim Remis nicht ganz so gut. Bei der Niederlage in Kiel hielten die Süddeutschen das Spiel lange Zeit offen, ehe sich der Rekordmeister in der Schlussphase noch absetzen konnte. Die Balinger mussten die weite Rückreise mit dem Bus zwar ohne Punkte antreten, aber sie bekamen für ihre Leistung viel Lob. Das bringt sie im Kampf um den Klassenerhalt zunächst keinen Schritt weiter, es hat ihnen aber enorm viel Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben mit auf den Weg gegeben.

Die sind nämlich gar nicht so einfach. Mit dem Bergischen HC kommt am Samstagabend eine Mannschaft in die Balinger Sparkassen-Arena, die unbedingt wieder ein Erfolgserlebnis braucht. Dem Auswärtserfolg beim HC Erlangen folgte die erste Corona-Zwangspause für die Bergischen Löwen. Aus dieser zurück musste der BHC in Kiel und Flensburg zwei eingeplante Niederlagen einstecken. Drei Tage nach dem Spiel in Flensburg die nächste Hiobsbotschaft. Wieder gab es einen positiven Corona-Testbefund, wieder zwei Wochen ohne Training und ohne Spiel. Zurück auf dem Spielfeld ließ der BHC Aufsteiger TuSEM Essen nicht den Hauch einer Chance. Mit dem 32:22-Erfolg wähnten sich der Ex-Balinger Fabian Gutbrod und seine Mannschaftskollegen auf einem guten Weg, wurden aber relativ schnell von der Realität eingeholt. Der noch zu verkraftenden Niederlage gegen den SC Magdeburg folgte ein heftiger 22:28-Dämpfer gegen Ludwigshafen.

Im Heimspiel am vergangenen Mittwochabend gegen die MT Melsungen präsentierte sich der BHC zwar kämpferisch und spielerisch wieder auf einem ganz anderen Level, stand aber nach dem Schlusspfiff erneut mit leeren Händen da. Nach 2:10-Punkten sollen also die Balinger als Aufbaugegner herhalten. HBW-Trainer Jens Bürkle und seine Mannschaft weiß genau, was auf sie zukommt. Sie haben aber Selbstvertrauen genug, um dem BHC Paroli bieten zu können.