HBW empfängt im DHB-Pokal HSG Wetzlar

Am Wochenende ist es soweit: Die Vorbereitungszeit in der Handball-Bundesliga ist vorbei. Mit den Erstrunden-Turnieren im DHB-Pokal starten die Pflichtspiele und die Mannschaft von Cheftrainer Jens Bürkle hat gleich einen dicken Brocken vor der Brust. Die Balinger treffen am Samstagabend auf den etablierten Erstligisten HSG Wetzlar. Ob dabei der Heimvorteil ausreicht, um gegen die Mittelhessen den 28. Heimsieg in Folge einzufahren, bleibt abzuwarten.

Dass der HBW vielleicht den Heimvorteil gegen die HSG Wetzlar nutzen kann, liegt daran, dass der Longericher SC aus der 3. Liga West keine Möglichkeit sah, das Turnier den Vorgaben entsprechend auszurichten. „So ein bisschen hatte ich darauf gehofft, dass das Erstrunden-Turnier in Balingen stattfindet“, freute sich HBW-Coach Jens Bürkle, dass er mit seiner Mannschaft nicht reisen muss.

Das erste Halbfinale beim Turnier in Balingen bestreiten der Longericher SC und Zweitliga-Absteiger TV Großwallstadt. Spielbeginn ist um 16 Uhr. Der TV Großwallstadt dürfte leichter Favorit sein, aber es muss sich erst zeigen, wie sich die Franken nach dem Abstieg wieder gefunden haben.

Der Gewinner aus dieser Partie trifft am Sonntagnachmittag, ebenfalls um 16 Uhr in der Balinger Sparkassen-Arena entweder auf Gastgeber Balingen-Weilstetten oder die HSG Wetzlar.

Das Duell zwischen den Gastgebern und den Hessen aus Wetzlar beginnt am Samstag um 19 Uhr. Die HSG befindet sich in bestechender Frühform. Das hat die Mannschaft von Trainer Kai Wandschneider am vergangenen Wochenende beim Internationalen Heide-Cup in Schneverdingen eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Ohne Niederlage erreichte der Erstligist das Finale, in dem er auf die Füchse Berlin traf. Die Hauptstädter hatten über 60 Minuten eigentlich nie die Chance, das Spiel zu gewinnen und mussten sich den Lahnstädtern am Ende geschlagen geben.

Für das erste Pflichtspiel wird Bürkle weiterhin auf Spielmacher Martin Strobel und auch auf Jona Schoch verzichten müssen.