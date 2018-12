HBW bleibt dank Aufholjagd weiter auf Kurs

Der HBW Balingen-Weilstetten hat in der zweiten Handball-Bundesliga seine Heimserie gewahrt. Gegen den TV Emsdetten blieb der HBW zum 16. Mal in Folge in heimischer Halle ohne Punktverlust. Dabei war der 31:29 (12:16)-Sieg aber ein hartes Stück Arbeit für die Gastgeber, die in der ersten Hälfte zwischenzeitlich sieben Tore zurücklagen.

Es war von Beginn an ein Spiel, das von Fehlern und Ungenauigkeiten auf beiden Seiten geprägt war. Emsdetten zog in der 9. Minute bereits auf 1:5 davon. Vor 2138 Zuschauern in der Balinger Sparkassen-Arena hieß es nach 20 Minuten 6:13. Nach der zweiten Auszeit von HBW-Trainer Jens Bürkle wurden die Hausherren stärker, verkürzten bis zur Pause auf 12:16. „Wir haben es nicht geschafft, in der ersten Hälfte die Abwehr wirklich stabil hinzubekommen. Es haben viele Dinge nicht gepasst“, analysierte Jens Bürkle.

Der HBW-Trainer justierte in der Pause sowohl personell als auch taktisch nach, und tatsächlich zeigten sich die Balinger mit Anpfiff des zweiten Durchgangs nun hellwach und konzentriert. Was den Hausherren nun zudem in die Karten spielte, war die rote Karte gegen Emsdettens Janko Bozovic (34.).

Das gab dem HBW einen Schub und spätestens beim 16:17-Anschlusstreffer durch Martin Strobel war auch das Publikum wieder voll da. In der 50. Minute war es dann soweit: Rückraum-Shooter Jona Schoch besorgte durch seinen Treffer zum 25:24 die erste Führung des Spiels für die Hausherren. Ab diesem Zeitpunkt war das Momentum endgültig auf Seiten der Bürkle-Sieben, die nun den Vorsprung auf zwei Tore ausbaute und diesen bis zum 31:29-Endstand nicht mehr abgab.

HBW: Tomáš Mrkva, Jonas Baumeister (TW); René Zobel, Marcel Niemeyer (5 Tore), Romas Kirveliavicius (2), Matthias Flohr (1), Jannik Hausmann, Gregor Thomann (6), Lars Friedrich, Tim Nothdurft, Oddur Grétarsson (10/1), Martin Strobel (1), Jona Schoch (2), Lukas Saueressig (4). - Strafwürfe: HBW 1/1 – TVE 4/5. - Zeitstrafen: HBW 4 – TVE 3. - Disqualifikation: Janko Bozovic (Emsdetten, 34. Minute).