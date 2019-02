HBW Balingen-Weilstetten feiert 20. Heimsieg in Folge

Auch dem HC Elbflorenz ist es am Samstag nicht gelungen, etwas Zählbares aus der Balinger Sparkassen-Arena mitzunehmen. Der HBW Balingen-Weilstetten, Tabellenführer der zweiten Handball-Bundesliga, feierte mit 30:23 (16:10) seinen 20. Heimsieg in Folge.

Die Gäste aus Dresden konnten ihr vorhandenes Potential nur in der Anfangsphase richtig aufs Parkett bringen und stehen nach der Niederlage weiterhin auf einem Abstiegsplatz.

Erleichtert war nach dem Spiel HBW-Trainer Jens Bürkle, denn er sah sich nach den ersten Spielminuten mit seiner Aussage, dass in der Dresdner Mannschaft viel Potential steckt, bestätigt. Nach anfänglicher Gäste-Führung bekamen die Hausherren mit zunehmender Spieldauer das Heft aber mehr und mehr in die Hand. Über 5:2 und 11:6 gingen die Hausherren mit einer 16:10-Führung in die Halbzeit.

„Wir hatten uns in der Kabine vorgenommen, uns auf unsere Stärken zu besinnen und wenn möglich, wenigstens die zweite Hälfte zu gewinnen“, meinte Gästetrainer Christian Pöhler in der Pressekonferenz, dass er ab der 40. Minute das Gefühl hatte, dass dies gelingen könnte. Seine Mannschaft konnte den Neun-Tore-Rückstand aus der 39. Minute (22:13) nach einer Auszeit wieder verkürzen.

Mit einer offensiven 5:1-Abwehr gelangen den Gästen vier schnelle Tore, aber nach dem 23:17 hatte auch der Balinger Coach Jens Bürkle genug gesehen. Er holte seine Jungs in einer Auszeit zusammen, gab ihnen die richtigen Tipps mit auf den Weg und als Oddur Grétarsson per Strafwurf in der 50. Minute das 26:18 erzielte, war die Vorentscheidung gefallen.

Nur wenig später durfte nach seiner langen Leidenszeit auch Benjamin Meschke wieder jubeln. Nach dem er schon den Strafwurf zum 26:18 herausgeholt hatte, gelang ihm zwei Minuten später ein sehenswerter Treffer zum 27:19 und auch der letzte Treffer der Partie zum 30:23 ging auf das Konto des Balinger Kreisläufers.

HBW Balingen-Weilstetten: Tomáš Mrkva, Vladimir Božić (TW); René Zobel (4 Tore), Marcel Niemeyer (5), Romas Kirveliavicius (1), Jannik Hausmann, Gregor Thomann (2), Lars Friedrich (3), Tim Nothdurft (1), Benjamin Meschke (2), Oddur Grétarsson (6/2), Niklas Diebel (1), Juan De-la Peña, Jona Schoch, Diogo Oliveira (2), Lukas Saueressig (3). - Strafwürfe: HBW 3/2, HC Elbflorenz 4/2. - Zeitstrafen: HBW 1; HC Elbflorenz 2.