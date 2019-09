HBW Balingen-Weilstetten erwartet die HSG Wetzlar

Der Handball-Bundesligist HBW Balingen-Weil-stetten empfängt am Donnerstag, 19. September, die HSG Wetzlar. Spielbeginn in der Balinger Sparkassen-Arena ist um 19 Uhr.

Erst vor wenigen Wochen standen sich die zwei Teams an gleicher Stelle schon einmal gegenüber. Das Los hatte entschieden, dass der HBW und die HSG Wetzlar in der ersten Runde des DHB-Pokals aufeinandertreffen. Die Mittelhessen dominierten Ball und Gegner und schalteten mit einem verdienten 36:28-Erfolg den HBW aus.

Insgesamt läuft es für die Mittelhessen nach ihrer makellosen Vorbereitung in der Liga zumindest zufriedenstellend. Die Niederlage zum Auftakt daheim gegen den TBV Lemgo war sicher nicht nach dem Geschmack von Trainer Kai Wandschneider, dafür um so mehr das Remis gegen den Deutschen Meister aus Flensburg. „Wetzlar ist eine solide und gut eingespielte Mannschaft, die mit ihrem Potenzial in den Top-Ten der Liga mitspielen muss“, lässt HBW-Trainer Jens Bürkle so manches Understatement der Hessen nicht so richtig gelten. Er jedenfalls weiß, was auf seine Mannschaft am Donnerstag zukommt.

Die Balinger stehen zur Überraschung vieler mit nur einem Punkt Rückstand auf die Mittelhessen auf dem zwölften Platz. Die Zahlen belegen, dass es für die Schwaben bis dato zumindest genauso zufriedenstellend gelaufen ist, wie für die HSG Wetzlar. Selbst in den kühnsten Träumen konnte man nicht damit rechnen, dass der HBW nach dem fünften Spieltag mit 4:6-Punkten recht gut dasteht. Das liegt vor allem am Husarenstück gegen Melsungen (36:23). Das war grandios, hat aber auch dafür gesorgt, dass die Balinger in der Liga, vor allem zu Hause, von keiner Mannschaft mehr unterschätzt werden.