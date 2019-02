HBW Balingen-Weilstetten baut die Tabellenführung aus

Im ersten Heimspiel des neuen Jahres hat der Handball-Zweitligist HBW Balingen-Weilstetten nichts anbrennen lassen. Die Schwaben besiegten den ASV Hamm-Westfalen 30:22 (17:10). Die als Tabellenfünfter angereisten Gäste waren chancenlos. Es war der zwölfte HBW-Sieg in Folge.

In der Tabelle konnten die Balinger ihre Führung damit nicht nur behaupten, sondern auf vier Punkte vor dem HSC 2000 Coburg ausbauen. Die Oberfranken mussten im Verfolgerduell beim Dritten Nordhorn-Lingen eine Niederlage einstecken.

„Verdienter Sieg, da braucht man gar nicht drüber zu reden. Wir hatten keine Chance“, brachte es Gästetrainer Kai Rothenpieler in der abschließenden Pressekonferenz schnell und präzise auf den Punkt. Bevor seine Mannschaft so richtig wusste, wie ihr geschieht, lag sie mit 1:7 im Hintertreffen und diesem Rückstand hechelte sie bis zum Schlusspfiff hinterher. Egal, was die Westfalen auch versuchten, die Schwaben hatten stets die passende Antwort.

Die Balinger erwischten einen tollen Start, lagen nach knapp fünf Minuten 4:0 vorne und bauten diese Führung auf 7:1 aus. Egal, welche Personalrochaden der Gäste-Trainer auch probierte, es fruchtete nichts. Kurz vor der Halbzeitpause durfte auch die jüngste Balinger Neuverpflichtung, Juan de la Pena, zum ersten Mal auf die Platte. Der 22-Jährige war verständlicherweise etwas nervös, fand sich aber schnell zurecht und holte gleich einen Strafwurf heraus. Den verwandelte Gregor Thomann souverän und mit 17:10 ging es wenig später in die Halbzeit.

Im Vergleich zur ersten Hälfte lief der HBW-Motor zu Beginn der zweiten 30 Minuten nicht so richtig rund. Der ASV nutzte seine Gelegenheiten und verkürzte in nur drei Minuten auf 17:13. Gregor Thomann war es aber per Strafwurf vorbehalten, wieder auf 18:13 zu erhöhen. Als dann Torhüter-Neuzugang Vladimir Božić nur wenig später einen Gäste-Strafwurf an die Latte lenkte, waren die Gastgeber wieder in der Spur. Die Balinger ließen nun nichts mehr anbrennen und steuerten einem ungefährdeten 30:22-Erfolg entgegen. Der HBW ist nun seit 19 Heimspielen in Foge ungeschlagen.

HBW: Tomáš Mrkva, Vladimir Božić (TW); Rene Zobel (3 Tore), Marcel Niemeyer (4), Romas Kirveliavicius, Matthias Flohr (1), Jannik Hausmann, Gregor Thomann (8/7), Lars Friedrich, Tim Nothdurft (1), Benjamin Meschke, Oddur Gretarsson (4/3), Juan De La Pena Morales (1), Jona Schoch (6), Diogo Oliveira, Lukas Saueressig (2) . - Zeitstrafen: HBW 2, ASV 4. - Strafwürfe: HBW 12/10, ASV 7/6.