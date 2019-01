Haushaltsplan sieht mehrere Straßensanierungen vor

Die Verwaltung hat dem Benzinger Ortschaftsrat den Haushaltsplan für das Jahr 2019 vorgestellt und eingebracht. Ortsvorsteher Ewald Hoffmann konnte bei dieser Sitzung zwölf Mitglieder begrüßen und bedankte sich beim Ortschaftsrat und Bürgermeister Michael Maier für die konstruktive Zusammenarbeit im vergangenen Jahr.

Überleitend erteilte Hoffmann Bürgermeister Maier das Wort, der zu Beginn der öffentlichen Sitzung die Begrifflichkeiten des vorgelegten Haushaltsplans erklärte. Gleichzeitig wies er auf die Genehmigungsfähigkeit des Haushaltsplans hin, da der Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit mit 331 382 Euro die Tilgungsleistungen in Höhe von 155 200 Euro übersteigt. Dabei stellte er im Vorhinein klar, dass nicht alle vorgesehenen Maßnahmen umgesetzt werden können.

Rücklagen nachaltem Haushaltsrecht

Zum Jahresbeginn liegen der Gemeinde Winterlingen liquide Mittel von 3 004 220 Euro vor, die der allgemeinen Rücklage nach dem alten Haushaltsrecht entsprechen.

Hiervon verwendet die Gemeinde zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen 1,83 Millionen Euro. So seien beispielsweise in Benzingen für die Wohnumfeld-Maßnahme In der Au/Im Dingele 252 700 Euro als Restzahlung veranschlagt, führte Maier aus.

Der vorgelegte Haushaltsplan umfasst Straßenunterhaltungsmaßnahmen von 200 000 Euro. Der Anteil für Benzingen liegt hierbei bei 17 Prozent, was einer Summe von 34 800 Euro entspricht. Die vom Ortschaftsrat ins Auge gefassten Sanierungen der Veringendorfer Straße/Oststraße, der Kreuzstraße und des Wachholderwegs können über die reinen Sanierungsmittel nicht umgesetzt werden. Dabei wies Maier darauf hin, dass es bei diesen Straßen nicht nur mit Belagsarbeiten getan sei, vielmehr sei auch mit dem Austausch von Kanälen und der Wasserleitung zu rechnen.

Die weiteren Maßnahmen beinhalten den Zuschuss an den Förderverein Benzinger Wasserturm für die Erneuerung des Außenanstriches mit 30 000 Euro sowie die Planungsrate und Sanierung der Sanitäranlagen der Turn- und Festhalle mit 3000 Euro.

Für den Ausbau des möglichen neuen Proberaums für die Musikkapelle Benzingen in den Räumlichkeiten der Paul-Hepp-Schule wird ein Antrag in Höhe von 30 000 Euro an den Gemeinderat gestellt.

Schließlich wurde über den vorgelegten Haushaltsplan per Handzeichen abgestimmt und dieser einstimmig beschlossen. Des Weiteren thematisierte Maier die Budgeterhöhung für den Ortschaftsrat Benzingen, die Kosten des Abwasserzweckverbands Scher-Lauchert sowie das Ortsjubiläum im Jahr 2020.