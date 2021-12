Hausdurchsuchung bei Impfpassfälscherin nicht rechtens

Die 3. große Strafkammer des Landgerichts Hechingen hat der Beschwerde einer Frau aus Albstadt stattgegeben, gegen die im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens wegen Vorlage eines gefälschten Impfdokuments eine Hausdurchsuchung angeordnet worden war. Die Anordnung des Eingriffs durch das Amtsgericht Hechingen war noch vor dem 24. November 2021 ergangen. Zu diesem Stichtag hat der Bundesgesetzgeber Anpassungen im Strafgesetzbuch vorgenommen, unter anderem mit der Begründung, die Ahndung sämtlichen strafwürdigen Verhaltens im Bereich der Fälschung von Impfausweisen zweifelsfrei sicherzustellen. Das teilt das Landgericht in einer Pressemitteilung mit.

Gegenstand der aktuellen Diskussion – und dabei lebhaft umstritten – innerhalb der Rechtswissenschaft ist die Frage, ob strafrechtlich als Täterin oder Täter einer Urkundenfälschung verfolgt werden kann, wer vor dem 24. November 2021 ein falsches Impfdokument in einer Apotheke vorgelegt hat, um dort ein europäisches Covid-19-Impfzertifikat und damit einen QR-Code für den digitalen Impfnachweis ausgestellt zu bekommen. Die bislang zu dieser Frage ergangene Rechtsprechung ist nicht einheitlich. Ebenso wie die Beschwerdekammer des Landgerichts Hechingen haben bislang Spruchkörper der Landgerichte Stuttgart und Osnabrück entschieden.

Die für das Rechtsmittel der Beschwerde zuständige 3. große Strafkammer des Landgerichts Hechingen hatte für den ihr vorgelegten Einzelfall die Rechtmäßigkeit eines Durchsuchungsbefehls zu überprüfen, den das Amtsgericht Hechingen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hechingen am 5. Oktober 2021 erlassen hatte. Der Antrag der Strafverfolgungsbehörde war auf den Anfangsverdacht der Urkundenfälschung in Gestalt des Gebrauchs einer gefälschten Urkunde gestützt. Die Staatsanwaltschaft legte der Beschwerdeführerin zur Last, im September 2021 in einer Albstädter Apotheke einen gelben Impfpass mit gefälschten Nachweisen von Covid-19-Impfungen vorgelegt zu haben, um so ein europäisches Impfzertifikat zu erhalten.

Die 3. große Strafkammer hat entschieden, dass das der Beschwerdeführerin vorgeworfene Verhalten nach der bis zum 24. November 2021 geltenden Rechtslage keiner Strafvorschrift unterfiel und der Durchsuchungsbefehl somit nicht rechtmäßig ergangen ist. In ihrer Begründung führt die Kammer unter anderem aus, dass die – neben dem Paragraphen der Urkundenfälschung maßgeblich entscheidungserheblichen – Strafvorschriften betreffend unrichtige Gesundheitszeugnisse bislang (also vor den aktuellen, der Pandemie geschuldeten gesellschaftlichen Phänomenen) in der Gerichtspraxis gleichsam ein Schattendasein gefristet haben. Dass der Gesetzgeber inzwischen eine Anpassung von Strafgesetzen als notwendig erkannt und umgesetzt habe, stütze die Entscheidung.

Die Entscheidung der Beschwerdekammer erstreckt sich auch auf eine Beschlagnahmeanordnung, die im Zuge des Durchsuchungsbeschlusses ergangen war. Ein Rechtsmittel gegen den Beschluss der 3. großen Strafkammer ist nicht gegeben, heißt es in dem Schreiben.

Auch die 1. große Strafkammer des Landgerichts Hechingen beschäftigt sich aktuell mit den genannten Rechtsfragen. Dort liegt eine Anklageschrift vor, die in anderer Sache wegen eines vergleichbaren Sachverhalts erhoben wurde, der sich ebenfalls vor dem 24. November 2021 ereignet haben soll. Die 1. große Strafkammer überprüft derzeit im Zwischenverfahren, ob der hinreichende Verdacht einer Straftat besteht und das Hauptverfahren zu eröffnen ist.

Bei der 1. großen Strafkammer und der 3. großen Strafkammer des Landgerichts Hechingen handelt es sich um jeweils selbständige, mit unabhängigen Richterinnen und Richtern besetzte Spruchkörper. Gerichtliche Entscheidungen entfalten insofern keine Bindungswirkung.