Nachdem schon die ersten Stare nach ihrer Rückkehr aus dem Winterquartier im Ort gesichtet worden waren, haben sich einige Vogelfreunde in Harthausen auf der Scher wieder ans Werk gemacht und Nistkästen für verschiedene einheimische Vogelarten gezimmert. Konrad Gauggel steuerte in seiner Fabrikhalle für Holztüren das dazu notwendige Material sowie den Zuschnitt der Bretter nach Plänen des Naturschutzbundes Deutschland (Nabu) bei.

Nach den Plänen des Nabu wurden die Kästen so konstruiert, dass sie für Kontrollzwecke leicht zu öffnen sind und nach der Brutsaison problemlos gereinigt werden können. Dabei galt es die Fluglochweiten an der Vorderseite so zu gestalten, dass für die verschiedenen Höhlenbrüter passende Einflugöffnungen gebohrt wurden.

Für Kleinmeisen wie Blau-, Tannen - oder Haubenmeisen genügen Fluglöcher mit 28 Millimeter im Durchmesser, während die etwas größere Kohlmeise, der Haus- und der Feldsperling oder auch der Kleiber eine Fluglochweite von 32 Millimetern benötigen. Die Starenkästen wurden mit 45 Millimeter weiten Einfluglöchern gebaut.

Da einige Harthauser bereits Interesse an den Vogelwohnungen bekundet haben, werden die Kästen in den nächsten Tagen übergeben und an Hausfassaden, Gartenbäumen oder Gartenhäuschen angebracht. Sobald die Tage länger werden und die Temperaturen steigen, beginnt bei den Höhlenbrütern schon recht früh im Jahr die Suche nach einem passenden und sicheren Brutplatz. Die Harthauser Vogelfreunde hoffen, dass im Frühjahr alle Kästen bewohnt sind und die Brut erfolgreich verläuft.