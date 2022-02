Harthauser Narren bekommen Zuwachs

Schon seit Jahren befasst sich die Vetterzunft Harthausen – zu der neben den Hästrägern auch die Guggamusik und die Garde gehören – mit dem Gedanken, eine weitere Narrenfigur zu schaffen, um vor allem der Jugend und jungen Erwachsenen einen kostengünstigen Einstieg in die Zunft zu erleichtern.

Nachdem bei der letzten Generalversammlung im November 2021 die Mitglieder der Narrenzunft diesem Vorhaben zugestimmt hatten, wurde jetzt im Gasthaus Löwen zu einer Infoveranstaltung zur neuen Fasnetsfigur eingeladen. Das Interesse war groß und man war gespannt, welche Vorschläge das Vorbereitungsteam erarbeitet hatte. Christoph Abt erklärte den historischen Bezug zum angedachten „Harthauser Wäschweib“ und informierte über den heimatgeschichtlichen Bezug dieser neuen Narrenfigur.

Die Idee dazu stammt vom Ehrenvorsitzenden der Vetterzunft, Robert Kromer, dem schon vor geraumer Zeit ein fast 100 Jahre alter Zeitungsartikel in die Hände fiel, bei der in spaßiger Form von einer „wahren Begebenheit oben bei den Harthauser Vettern“ berichtet wurde. Christoph Abt las den launigen Artikel aus der am 29. Dezember 1927 in Gammertingen erschienenen „Lauchert- Zeitung“ vor, bei dem es um einen außergewöhnlichen Waschtag im Harthauser Juhe ging. Offenbar hatten sich dort zwei Frauen getroffen, um gemeinsam gut gelaunt und bei bester Unterhaltung die Wäsche aus den mitgebrachten Körben zu waschen. Das Ganze erzeugte sehr viel Dampf, der aufstieg bis weit übers Dach. Nachbarin Anna versetzte dieser Anblick in Angst und Schrecken und schrie: „Dass Gott erbarm, bei der Hele (Helene) brennt’s, Otilie schlag Alarm!“ Die Wäschweiber, so der Zeitungstext, seien danach in Panik aus dem Haus gestürmt und alarmierten die Feuerwehr, die auch bald darauf mit Spritzen und Löschwasser zur Stelle gewesen sei. Allein trotz intensiver Suche sei kein Brandherd gefunden worden, da es sich über dem Dach eben nicht um Rauch, sondern nur um Dampf gehandelt habe.

Bettina Küssner, Carmen Locher, Silvia Gauggel und Anja Maier stellten im Anschluss zwei Varianten des Häses der geplanten „Wäschweiber“ als Rohentwürfe vor, welche zwar das Farbspiel der Vetter aufgreifen, jedoch im Unterschied zum Anzug der Vetter waschbar und deutlich kostengünstiger in der Beschaffung wären.

Die Maske bei der Häsvorstellung an diesem Abend war lediglich als Platzhalter gedacht und auch die per Scan einsehbaren Konturen eines möglichen „Wäschweibs“ wollten bei den Besuchern der Infoveranstaltung nicht so recht zünden. Schnell war klar, da muss nachgearbeitet werden und die Verantwortlichen wollen sich bis zum Mai oder Juni noch Zeit lassen, damit bei der Kreation der Holzmaske auch die Rückmeldungen der ausgeteilten Fragebögen mit eingearbeitet werden können.

Der stellvertretende Zunftmeister Holger Bach fasste den Infoabend so zusammen: „Die Harthauser Wäschweiber werden, wenn alles gut läuft, schon im kommenden Jahr unsere Vetterfamilie bereichern“. Bis zu einer im Frühsommer ins Auge gefassten außerordentlichen Mitgliederversammlung sollen alle Details endgültig geklärt sein, sodass die Aufträge für die Häser und Masken noch rechtzeitig zur Fasnet 2023 vergeben werden können.